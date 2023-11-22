ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу продолжается обсуждение законопроектов, которые правительство связало с вопросом доверия

Обсуждаются инициированные правительством и связанные с вопросом о доверии правительству закон о внесении изменений в Закон о социальном попечении, Закон о лекарствах и организации здравоохранения и Закон о медицинском страховании.

На прошлой неделе правительство решило увязать принятие семи законопроектов во втором чтении с вопросом о доверии. Еще четыре законопроекта поступят на обсуждение сегодня.

Голосование по поправкам в те законопроекты, которые правительство увязывает с вопросом о доверии, не проводится.

Это ускоряет парламентское производство, так как оппозиция не может затягивать заседания с помощью 10-минутных перерывов. В то же время парламентарии могут задавать вопросы, в том числе процедурного характера и делать 8-минутный доклад, чем и воспользовались прежде всего парламентарии от Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

После обсуждения будет проведено окончательное голосование по законопроектам.

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