Если сборная Эстонии по футболу попадёт на Евро-2024, то окажется в слабейшей корзине при жеребьевке(1)
Отборочный этап ЧЕ-2024 завершен и в финальной части турнира примут участие 24 сборные. Полный состав участников турнира определиться после плей-офф Лиги наций, в которых сборные разыграют последние три путёвки на Евро-2024. Среди них есть и сборная Эстонии.
Во вторник состоялись последние матчи отборочного этапа Евро-2024. Сборные, занявшие первые и вторые места, пробились в финальную часть турнира напрямую (20 сборных из 10 групп) и плюс Германии - хозяева предстоящего турнира. Путевки на Евро-2024 гарантировали себе 21 сборная. Три оставшиеся путёвки будут разыграны в плей-офф Лиги наций.
На данный момент нам известно то, какими будут корзины при жеребьёвке групповой стадии Евро-2024
Корзины были сформированы на основании выступления в отборочном этапе. Чтобы попасть в первую корзину, надо было набрать 20 очков. В некоторых группах было на одну сборную больше, поэтому результаты с шестыми командами этих групп не засчитывались при сравнении групп.
В первую корзину попали хозяева турнира и пять лучших сборных, занявших первое место в своих отборочных группах. Во второй корзине оказались оставшиеся пять сборных (с меньшим количеством очков), занявшие первые места в своих отборочных группах и сборная Австрии, ставшая лучшей среди сборных занявших второе место.
В третьей корзине оказались сборные, которые заняли в своих группах вторые места, но набрали чуть меньше очков: Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды.
В четвертую корзину попали сборные, занявшие вторые места в своих отборочных группах, но набравшие меньше всего очков. Здесь Италия, Сербия, Швейцария и плюс три сборные, которые добавятся после плей-офф Лиги наций.
Таким образом, если Эстонии сможет преодолеть плей-офф и попасть на Евро-2024, то перед финальной жеребьёвкой она откажется в самой слабой корзине.
Заветные три путевки на Евро-2024
Плей-офф Лиги наций:
За оставшиеся три путевки в плей-офф будут бороться 12 сборных, которые выбраны по результатам прошедшего сезона Лиги наций. В плей-офф участвуют лучшие по рейтингу сборные из четырех дивизионов, которые не смогли пробиться на турнир напрямую.
12 счастливчиков разделили на три пути. В плей-офф матчи пройдет по системе полуфиналов и финалов.
Путь А
Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия
Путь В
Израиль – Украина/Исландия
Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
В четверг, 23 ноября, состоится жеребьевка, которая решит, кто из тройки сборных Финляндии, Украины и Исландии будет в пути А, а кто – в пути B, а также станет известно где будут проходить финалы каждого пути.
2 декабря состоится жеребьевка группового этапа предстоящего Евро-2024 и сборная Эстонии сможет узнать возможных соперников по группе.
Полуфинал состоится 21 марта, и Эстония сыграет на выезде с Польшей. В другом полуфинале Уэльс сыграет с Финляндией, Украиной или Исландией.
Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.