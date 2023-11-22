Если сборная Эстонии по футболу попадёт на Евро-2024, то окажется в слабейшей корзине при жеребьевке

Во вторник состоялись последние матчи отборочного этапа Евро-2024. Сборные, занявшие первые и вторые места, пробились в финальную часть турнира напрямую (20 сборных из 10 групп) и плюс Германии - хозяева предстоящего турнира. Путевки на Евро-2024 гарантировали себе 21 сборная. Три оставшиеся путёвки будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

На данный момент нам известно то, какими будут корзины при жеребьёвке групповой стадии Евро-2024

Корзины были сформированы на основании выступления в отборочном этапе. Чтобы попасть в первую корзину, надо было набрать 20 очков. В некоторых группах было на одну сборную больше, поэтому результаты с шестыми командами этих групп не засчитывались при сравнении групп.

В первую корзину попали хозяева турнира и пять лучших сборных, занявших первое место в своих отборочных группах. Во второй корзине оказались оставшиеся пять сборных (с меньшим количеством очков), занявшие первые места в своих отборочных группах и сборная Австрии, ставшая лучшей среди сборных занявших второе место.

В третьей корзине оказались сборные, которые заняли в своих группах вторые места, но набрали чуть меньше очков: Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды.

В четвертую корзину попали сборные, занявшие вторые места в своих отборочных группах, но набравшие меньше всего очков. Здесь Италия, Сербия, Швейцария и плюс три сборные, которые добавятся после плей-офф Лиги наций.

Таким образом, если Эстонии сможет преодолеть плей-офф и попасть на Евро-2024, то перед финальной жеребьёвкой она откажется в самой слабой корзине.

Заветные три путевки на Евро-2024

Плей-офф Лиги наций:

За оставшиеся три путевки в плей-офф будут бороться 12 сборных, которые выбраны по результатам прошедшего сезона Лиги наций. В плей-офф участвуют лучшие по рейтингу сборные из четырех дивизионов, которые не смогли пробиться на турнир напрямую.

12 счастливчиков разделили на три пути. В плей-офф матчи пройдет по системе полуфиналов и финалов.

Путь А