Департамент окружающей среды признал новый отчет об экологическом воздействии завода масел в Аувере соответствующим требованиям

Отчет по оценке экологического влияния рассматривает потенциальное влияние на окружающую среду нового завода по производству масел Enefit в Аувере. Признанный соответствующим требованиям отчет, наряду с представленными Департаменту в ходатайстве Enefit данными и другими технологическими документами, является основанием при рассмотрении необходимого для работы завода комплексного экологического разрешения и установления условий его выдачи.

„Признание отчета об экологическом воздействии соответствующим требованиям означает, что теперь у Департамента окружающей среды имеются необходимые исходные материалы, чтобы начать рассматривать по существу вопрос о том, может ли и в каком объеме начинать работу завод по производству масел“, - пояснил заместитель гендиректора департамента Эрик Козенкраниус.

„Завод масел получит необходимое для начала работы комплексное экологическое разрешение только тогда, когда мы убедимся, в наличии механизмов смягчения и компенсации негативного воздействия на окружающую среду, а также в приемлемости планируемого объема производства. В ходе процедуры получения разрешения компания будет иметь возможность внести изменения в свою первоначальную заявку“, - сказал Козенкраниус.

В отчете по экологическому воздействию, который признан соответствующим требованиям, учтены и рассмотрены и те вопросы, которые отсутствовали в предыдущем отчете, что стало основанием для Государственного суда аннулировать разрешение на строительство.

Напомним, что 11 октября Государственный суд аннулировал выданное компании Enefit Power AS разрешение на строительство завода, так как при выдаче разрешения были допущены ошибки в оценке экологического воздействия.

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