„Чертовы идиоты“. Звездный норвежец подрался с экоактивистами, которые пытались сорвать этап Кубка мира

Несколько человек с плакатами выбежали в финишную зону, рассыпали оранжевый порошок и упали на снег. Они представляют движение Letzte Generation („Последнее поколение“). Все из-за протеста против государственных субсидий на ископаемые виды топлива, пишет Sport24.

Letzte Generation требуют от Австрии отказаться не только от использования ископаемых источников энергии, но и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах в стране (прямо сейчас лимит равен 130 км/ч). Ради этого они постоянно перекрывают движение на дорогах австрийских городов, портят экспонаты в музеях и как-то даже окрасили фонтан в зеленый цвет в центре Вены.

Акция протеста на Кубке мира по горным лыжам продлилась около 10 минут, а потом охрана вывела нарушителей с трассы. Между делом из-за инцидента из себя вышел норвежец Хенрик Кристофферсен. Призер Олимпиады и чемпион мира устроил потасовку с экоактивистами.

Норвежец сначала забрасывал их снежками вместе с призером ЧМ из Хорватии Филипом Зубчичем, а потом пытался вступить в драку. Стюардам пришлось останавливать спортсмена.

„Чертовы идиоты. Такого не должно быть. Они должны уйти, это должно иметь последствия. Я сказал им, что у меня ноль уважения к ним и я бы побил их еще раз, если бы была такая возможность. Они ответили, что у них нет уважения ко мне. Это неуважительно. Говорите, что хотите, голосуйте и попытайтесь изменить ситуацию. Но это совершенно неприемлемо по отношению к другим людям“, — приводит слова Кристофферсена NRK.

Выбесили экоактивисты еще одного призера Олимпиады и чемпиона мира из Норвегии — Себастьяна Фосс-Солевога. Горнолыжник выхватил у одного из протестующих баннеры и выволок за пределы трассы.

„Не было необходимости размещаться внизу. Это провокация, особенно учитывая то, что норвежский горнолыжник мог очень хорошо выступить.

Я видел, что полиция была далеко. Нужно было действовать. Они делают это не в том месте и не в то время“, — сказал Фосс-Солевог VG.