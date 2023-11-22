Новости Эстонии
22.11.2023, 10:20

Надвигается шторм: вечером может выпасть до 15 см снега! Что советует Спасательный департамент?

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI/EESTI AJALEHED

Многие хорошо помнят снежный шторм 13-летней давности по имени Моника, который бушевал в Эстонии в начале декабря. Сегодня вечером и в ночь на четверг снежной бури такого масштаба не ожидается, но тем не менее нужно быть готовым к сложным дорожным условиям, сбоям в электроснабжении и другим экстремальным ситуациям.

Служба погоды Агентства по окружающей среде выпустила предупреждение по всей Эстонии о надвигающемся снежном шторме: обильные осадки в виде снега и мокрого снега будут сопровождаться сильным ветром с порывами 20-25, а местами до 30 м/с.

По прогнозам, осадков выпадет 7-12 см, а в Юго-Западной Эстонии толщина снежного покрова может составить до 15 см.

В четверг метель и осадки продолжатся в Восточной Эстонии. В Западной Эстонии осадки поредеют и перейдут в дождь. Большая опасность гололеда! Вечером в четверг в Эстонии ожидается новая порция мокрого снега.

Спасательный департамент напоминает правила, которые нужно соблюдать при приближении и во время снежной бури:

Перед метелью

  • Запаситесь питьевой водой, батарейками и дровами.

  • Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством. Зарядите мобильный телефон. Заправьте автомобиль.

Во время метели

  • По возможности оставайтесь в помещении.

  • Одеваясь перед выходом на улицу, необходимо учитывать, что при ветре погода кажется еще холоднее, чем на самом деле. При ветреной погоде следует одеваться теплее.

  • По возможности никуда не выезжайте на автомобиле, особенно по второстепенным дорогам. Если поездка неизбежна, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, снеговую лопату, теплую одежду и теплое питье.

  • Информацию о возникших из-за метели препятствиях на шоссе запрашивайте по телефону государственной информации 1247.

  • В случае нарушения энергоснабжения оповестите об этом Eesti Energia по телефону 1343. Об оборванных проводах линий электропередач сообщите также по телефону центра тревоги 112.

  • О травмированных людях и непосредственной опасности извещайте по номеру экстренной помощи 112.

Если в снежную бурю ваш автомобиль застрял в снегу, действуйте следующим образом:

Найдите укрытие. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь там до прибытия помощи. Окно автомобиля должно быть слегка приоткрыто для доступа свежего воздуха. Убедитесь, что конец глушителя автомобиля очищен от снега, чтобы избежать опасности попадания угарного газа. Повесьте у машины что-нибудь яркое, чтобы привлечь внимание.

Разумеется, перед поездкой следует зарядить аккумулятор мобильного телефона и заправить топливный бак. Другие вещи, которые необходимо взять с собой в зимнюю поездку: фонарь с запасными батарейками, аптечку, одеяло, шерстяные носки, спички, лопату, еду и питье.

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