Надвигается шторм: вечером может выпасть до 15 см снега! Что советует Спасательный департамент?

Служба погоды Агентства по окружающей среде выпустила предупреждение по всей Эстонии о надвигающемся снежном шторме: обильные осадки в виде снега и мокрого снега будут сопровождаться сильным ветром с порывами 20-25, а местами до 30 м/с.

По прогнозам, осадков выпадет 7-12 см, а в Юго-Западной Эстонии толщина снежного покрова может составить до 15 см.

В четверг метель и осадки продолжатся в Восточной Эстонии. В Западной Эстонии осадки поредеют и перейдут в дождь. Большая опасность гололеда! Вечером в четверг в Эстонии ожидается новая порция мокрого снега.

Спасательный департамент напоминает правила, которые нужно соблюдать при приближении и во время снежной бури:

Перед метелью

Запаситесь питьевой водой, батарейками и дровами.

Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством. Зарядите мобильный телефон. Заправьте автомобиль.

Во время метели

По возможности оставайтесь в помещении.

Одеваясь перед выходом на улицу, необходимо учитывать, что при ветре погода кажется еще холоднее, чем на самом деле. При ветреной погоде следует одеваться теплее.

По возможности никуда не выезжайте на автомобиле, особенно по второстепенным дорогам. Если поездка неизбежна, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, снеговую лопату, теплую одежду и теплое питье.

Информацию о возникших из-за метели препятствиях на шоссе запрашивайте по телефону государственной информации 1247.

В случае нарушения энергоснабжения оповестите об этом Eesti Energia по телефону 1343. Об оборванных проводах линий электропередач сообщите также по телефону центра тревоги 112.

О травмированных людях и непосредственной опасности извещайте по номеру экстренной помощи 112.

Если в снежную бурю ваш автомобиль застрял в снегу, действуйте следующим образом: