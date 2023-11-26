„С ребенком говорил по-русски и люди оглядывались“. Осиновский про отношение к русскому языку после начала войны

Ваши дети так и учатся в школе с двумя языками обучения - русским и эстонским?

Да.

В 2019 году вы мне говорили, что с женой разговаривает по-эстонски, с детьми только по-русски. Сейчас что-то изменилось?

Нет. Все так, как и было раньше.

То есть война в Украине отношение к русскому языку не изменила?

Нет!

Кая Каллас говорила: „Попытки России захватить Украину, навязать свое империалистическое мировоззрение заставили нас вспомнить свою собственную историю. Как в советское время подавляли наш язык. Сейчас эта рана снова вскрылась“.

Для меня это два принципиально разных вопроса. У меня принципиальная позиция в отношениях к России и войны в Украине. Но это никак не переносится на местных русскоязычных, русскую культуру, язык. Это разные вещи: что делает авторитарный лидер в Москве никак не касается наших жителей.

Конечно, эмоциональность в этом вопросе вышла совсем на другой уровень в прошлом году. Если честно, я помню свой личный опыт, когда мы с ребенком сразу после начала войны поехали в Финляндию. Я с ним говорил по-русски и люди оглядывались. Это было странное и неприятное чувство. Все-таки в Хельсинки не знают, приехал я из России или из Таллинна.

Я понимаю, почему этот фон опасения повысился. Ну, и не будем скрывать, согласно опросам и личному опыту, почти в каждом кругу общения есть люди, которые неадекватно относятся к происходящему в Украине. Если мы посмотрим на результаты выборов в парламент и поддержку движения Koos, то и меня это тревожит. Но моя позиция - мы должны разделять действия России и действия наших людей в Эстонии.

Не все эстоноземельцы так считают. В Myfitness и на таллиннском ж/д вокзале отключили уведомления на русском языке после начала войны. Противоположные примеры существуют.

Существуют. Мне кажется, в этом году спокойнее. Я надеюсь, нам удастся это спокойствие сохранить.