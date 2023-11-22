ВИДЕО | Массовая драка полиции и фанатов произошла на матче Бразилии и Аргентины

Единственный гол в матче забил аргентинский защитник Николас Отаменди (63-я минута). На 81-й минуте бразильцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Жоэлинтона, который получил прямую красную карточку за грубую игру, пишет РБК.

Начало встречи было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов: бразильские фанаты освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых болельщики также бросались сиденьями.

После этого полиция начала задерживать людей, силовики применяли дубинки. Часть зрителей попыталась выйти на поле, спасаясь от беспорядков. Одного болельщика унесли со стадиона на носилках.

Игроки сборной Аргентины подошли к трибунам в попытке повлиять на ситуацию. Позже капитан аргентинской сборной Лионель Месси увел команду в подтрибунное помещение.

“Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес. На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось. Потом мы разузнали, как все было“, — приводит слова Месси после игры AS.

Сборная Бразилии проиграла третий матч подряд и с 7 очками в 6 играх занимает шестое место в турнирной таблице. Действующие чемпионы мира лидируют, набрав 15 очков в 6 встречах.

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