За рубежом
23.11.2023, 07:15

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Литовские агрономы намерены выращивать экокультуры на освобожденных землях

 
Литовские агрономы Миндаугас Юозайтис (слева) и Раймондас Костекас во время посещения Херсонской области.
Литовские агрономы Миндаугас Юозайтис (слева) и Раймондас Костекас во время посещения Херсонской области.
ФОТО: Erakogu

Литовские агрономы Раймондас Костецкас (Raimondas Kosteckas) и Миндаугас Юозайтис (Mindaugas Juozaitis) из фирмы Sanasoil Biotech намерены развивать в Украине экологически чистую линию удобрений и биостимуляторов в сельском хозяйстве, а новые культуры выращивать на освобожденных и разминированных землях.

В конце октября Костекас и Юозайтис специально приехали в Украину и встретились с представителями сельскохозяйственного бизнеса из Николаева и Херсона.

„С химией легче работать, но кому нравятся „пластмассовые“ помидоры из супермаркетов?“ - задает риторический вопрос Костекас.

„Мы встречались с крупными фермерами, которые, к нашему удивлению, серьезно смотрят в будущее, в частности на рынок Евросоюза и его требования. Они понимают, что если хотят через 5 или 6 лет слезть с химической иглы, то надо начать это делать сейчас. Да, даже в такое время, когда война. Мы будем обучать их, и в то же время сами у них учиться“, - говорит Юозайтис.

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