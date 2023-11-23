RUSDELFI В УКРАИНЕ | Литовские агрономы намерены выращивать экокультуры на освобожденных землях
Литовские агрономы Раймондас Костецкас (Raimondas Kosteckas) и Миндаугас Юозайтис (Mindaugas Juozaitis) из фирмы Sanasoil Biotech намерены развивать в Украине экологически чистую линию удобрений и биостимуляторов в сельском хозяйстве, а новые культуры выращивать на освобожденных и разминированных землях.
В конце октября Костекас и Юозайтис специально приехали в Украину и встретились с представителями сельскохозяйственного бизнеса из Николаева и Херсона.
„С химией легче работать, но кому нравятся „пластмассовые“ помидоры из супермаркетов?“ - задает риторический вопрос Костекас.
„Мы встречались с крупными фермерами, которые, к нашему удивлению, серьезно смотрят в будущее, в частности на рынок Евросоюза и его требования. Они понимают, что если хотят через 5 или 6 лет слезть с химической иглы, то надо начать это делать сейчас. Да, даже в такое время, когда война. Мы будем обучать их, и в то же время сами у них учиться“, - говорит Юозайтис.