ЕВРО-2024: сборная Эстонии по футболу сыграет в плей-офф Лиги наций с Польшей

В понедельник стало ясно, что сборной Эстонии примет участие в плей-офф Лиги наций, и вопрос был только в том, с кем она сыграет в полуфинале: с Польшей или Хорватией. В последнем туре Уэльс дома сыграл вничью с Турцией (1:1), а Хорватия обыграла дома Армению со счетом 1:0.

Эстония сыграет в полуфинале с Польшей, которая является лучшей командой дивизиона А Лиги наций, не прошедшей напрямую в финальную часть ЧЕ. Полуфинал состоится 21 марта, и Эстония сыграет на выезде. Уэльс сыграет во втором полуфинале, где встретится с Финляндией, Украиной или Исландией.

Судьбу трех сборных – Финляндии, Украины и Исландии – определит жеребьевка 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по пути А.

Путевки на Евро-2024 гарантировали себе 21 сборная. Трех оставшихся выявят стыковые матчи.

Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

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