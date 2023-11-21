ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (636-й день) | Зеленский: Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. ООН: в Украине погибли 10 000 мирных жителей
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений;
Российские войска нанесли пять ракетных и десять авиационных ударов, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей;
На купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, ВСУ отразили десять атак;
На бахмутском направлении армия РФ вела штурмовые действия в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области, ВСУ отразили 20 атак;
Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ отразили десять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;
На марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки в районе Старомайорского Донецкой области;
На запорожском направлении ВСУ отразили атаки вблизи Работино и Вербового Запорожской области;
Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а также продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении. Кроме того, ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра.
За сутки украинская авиация поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии, а подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов.
Россия в ночь на вторник атаковала Украину десятью беспилотниками типа Shahed, девять из них были сбиты. Кроме того, была сбита одна ракета „Искандер-К“, говорится в утреннем заявлении Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, как сказано в сообщении, противник выпустил четыре зенитные ракеты С-300 в Донецкой области.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале написал, что две из запущенных в Донецкой области ракет около 23:30 попали по территории больницы в города Селидово, где на прошлой неделе было попадание ракеты в четырехэтажный жилой дом.
Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник уничтожило украинский беспилотник над Курской областью. По данным ведомства, это произошло в 00:30. О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Одновременно губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе был обезврежен еще один беспилотник. По его данным, повреждений и пострадавших нет. Над территорией Ростовской области около полудня во вторник был уничтожен украинский беспилотник, утверждает Минобороны России. „Средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются“, — написал в телеграм-канале ростовский губернатор Василий Голубев.
В десятую годовщину Майдана — День достоинства и свободы — президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к стране.
„Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи. Десять лет назад люди объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя. Каждый за каждого“, — сказал Зеленский (цитаты по „РБК-Украина“).
По его мнению, украинский народ уже преодолел большой отрезок евроинтеграционного пути, и если 10 лет назад это была амбициозная цель, то „сегодня это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий“.
„Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны обязательно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас“, — сказал Зеленский.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить украинские власти, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией со стороны Берлина не ослабнет на фоне войны на Ближнем Востоке.
В Киев 21 ноября также прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она вместе с супругами Зеленскими почтила память погибших во время Революции достоинства.
Президент Евросовета Шарль Мишель также прибыл с визитом в Украину. „Хорошо вернуться в Киев — [снова] среди друзей“, — написал политик в соцсети X, опубликовав фото с вокзала.
Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что их визит в десятую годовщину Евромайдана — „это именно тот символизм, который нужен сейчас“.
„Мы обсудили с министром Борисом Писториусом сегодняшнюю ситуацию на поле боя, наше сотрудничество, в частности, в области совместного производства вооружений –во всем, что поможет защитить и Украину, и всю нашу Европу“, – написал Зеленский в „Телеграме“ вечером во вторник по итогам переговоров с немецким министром. Он также подтвердил получение нового, уже пятого по счету, пакета военной помощи от Берлина на сумму 1,3 млрд евро, о котором ранее сообщали украинские СМИ.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
На краснолиманском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Кременной и Кузьмино Луганской области;
На донецком направлении были отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области;
На южно-донецком направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское Донецкой области;
На запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области;
На херсонском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты;
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российской группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах;
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой области и Саги Херсонской области.
Власти США с начала войны Израиля с ХАМАС сократили поставки артиллерийских снарядов Украине более чем на 30%, утверждает ABC News, ссылаясь на высокопоставленный источник в Киеве.
Речь идет о снарядах калибра 155 мм, которые используются войсками НАТО и на которые приходилось практически 60-70% всех поставок вооружений для Украины. Как отмечает ABC News, для Киева поставки этих боеприпасов чрезвычайно важны. О сокращении поставок снарядов калибра 155 мм источник рассказал за день до визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина. В ходе визита в столицу Украины в минувший понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин в очередной раз заверил Киев в том, что „Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии“.
Украинские военные сообщили, что во вторник вечером армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пострадала припортовая инфраструктура. В сообщении Сил обороны юга Украины сказано, что удары нанесла российская тактическая авиация, которая применяла ракеты типа Х-31П. ВСУ также сообщают, что Россия использует противорадиолокационные ракеты, „пытаясь выявить и уничтожить системы ПВО“.
По данным ВСУ, в Одессе и Белгород-Днестровском районе ракеты попали „по открытой поверхности, административному зданию и припортовой инфраструктуре“. Люди при этом не пострадали, говорят украинские военные. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер пишет в своем телеграм-канале, что российская армия „попала по припортовой инфраструктуре Одессы“.
За участие в войне в Украине получил помилование 33-летний Николай Оголобяк, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства подростков. Как рассказал изданию 76.RU отец Оголобяка, тот вернулся с войны в Ярославль в начале ноября. „Он служил там полгода в „Шторм Z“. Он после ранения — инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут“, — рассказал мужчина. Оголобяк был членом секты сатанистов, которая сначала убивала собак и кошек, а в 2008 году убила и расчленила четырех подростков — трех девушек и одного молодого человека.
Мониторинговая миссия ООН подтвердила гибель 10 тысяч мирных жителей в Украине с начала войны.Об этом сообщает пресс-служба ООН.По ее данным, среди погибших – 560 детей.Также мониторинговая миссия, за кто время зафиксировала более 18 500 ранений мирных жителей. краинские власти называют намного большие цифры погибших мирных жителей. По их данным, только в Мариуполе погибло, по разным оценкам, от 20 до 60 тысяч мирных жителей.
Перевозчики Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска „Вышне Немецке“ на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным Пограничной полиции Словакии, представители Союза перевозчиков Словакии остановили движение грузовиков в 13:30 по местному времени (14:30 эст). О сроках акции не сообщается, она может быть долговременной. С 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на трех пограничных переходах с Украиной.
Страны ЕС обсуждают предложение Чехии ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу, сообщает Financial Times.
По данным издания, на прошлой неделе Чехия распространила среди стран ЕС документ, в котором предлагается обсудить эти ограничения в рамках 12-го пакета санкций против России. Свое предложение Прага мотивировала борьбой с предполагаемыми агентами российской разведки.
Согласно предложению, российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.