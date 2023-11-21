ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (636-й день) | Зеленский: Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. ООН: в Украине погибли 10 000 мирных жителей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале написал, что две из запущенных в Донецкой области ракет около 23:30 попали по территории больницы в города Селидово , где на прошлой неделе было попадание ракеты в четырехэтажный жилой дом.

Кроме того, как сказано в сообщении, противник выпустил четыре зенитные ракеты С-300 в Донецкой области.

Россия в ночь на вторник атаковала Украину десятью беспилотниками типа Shahed, девять из них были сбиты. Кроме того, была сбита одна ракета „Искандер-К“, говорится в утреннем заявлении Воздушных сил ВСУ.

За сутки украинская авиация поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии, а подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов.

Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а также продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении. Кроме того, ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра.

Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ отразили десять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;

На купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, ВСУ отразили десять атак;

Российские войска нанесли пять ракетных и десять авиационных ударов, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник уничтожило украинский беспилотник над Курской областью. По данным ведомства, это произошло в 00:30. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Одновременно губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе был обезврежен еще один беспилотник. По его данным, повреждений и пострадавших нет. Над территорией Ростовской области около полудня во вторник был уничтожен украинский беспилотник, утверждает Минобороны России. „Средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются“, — написал в телеграм-канале ростовский губернатор Василий Голубев.

В десятую годовщину Майдана — День достоинства и свободы — президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к стране.

„Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи. Десять лет назад люди объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя. Каждый за каждого“, — сказал Зеленский (цитаты по „РБК-Украина“).

По его мнению, украинский народ уже преодолел большой отрезок евроинтеграционного пути, и если 10 лет назад это была амбициозная цель, то „сегодня это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий“.

„Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны обязательно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас“, — сказал Зеленский.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить украинские власти, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией со стороны Берлина не ослабнет на фоне войны на Ближнем Востоке.

В Киев 21 ноября также прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она вместе с супругами Зеленскими почтила память погибших во время Революции достоинства.