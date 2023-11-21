Во вторник вечером в Ласнамяэ произошла поножовщина, пострадавший доставлен в больницу

В половине четвертого вечера полиции сообщили, что в Ласнамяэ на улице Ляэнемере (между жилыми домами) мужчина использовал стартовый пистолет и ударил ножом 39-летнего мужчину.

Пострадавший получил телесные повреждения, скорая помощь доставила его с места происшествия в больницу.

Полиция задержала нападавшего, а также был задержан еще один находившийся на месте инцидента мужчина.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

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