ЧП и криминал
21.11.2023, 21:20

Во вторник вечером в Ласнамяэ произошла поножовщина, пострадавший доставлен в больницу

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Во вторник во второй половине дня в полицию поступило сообщение о поножовщине в столичном районе Ласнамяэ.

В половине четвертого вечера полиции сообщили, что в Ласнамяэ на улице Ляэнемере (между жилыми домами) мужчина использовал стартовый пистолет и ударил ножом 39-летнего мужчину.

Пострадавший получил телесные повреждения, скорая помощь доставила его с места происшествия в больницу.

Полиция задержала нападавшего, а также был задержан еще один находившийся на месте инцидента мужчина.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии