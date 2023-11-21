ЧП и криминал
21.11.2023, 20:29

ФСБ: гражданин Франции переплыл реку Нарва и нелегально проник в Ивангород

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Пограничная река Нарва
Пограничная река Нарва
ФОТО: Delfi

В Ленинградской области в приграничной зоне задержали иностранца, который незаконно проник в Россию, сообщает сегодня пресс-служба Управления погранохраны ФСБ.

Гражданина Франции обнаружили недалеко от Ивангорода. По данным УФСБ, он сообщил, что переплыл реку Нарву на лодке.

Пограничники возбудили дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. Француза поместили на 30 суток следственный изолятор.

Согласно уголовному законодательству РФ, за незаконное пересечение госграницы виновному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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