ФСБ: гражданин Франции переплыл реку Нарва и нелегально проник в Ивангород

Гражданина Франции обнаружили недалеко от Ивангорода. По данным УФСБ, он сообщил, что переплыл реку Нарву на лодке.

Пограничники возбудили дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. Француза поместили на 30 суток следственный изолятор.

Согласно уголовному законодательству РФ, за незаконное пересечение госграницы виновному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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