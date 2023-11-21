Светофоры на центральных улицах в Нарве сменят режим работы в декабре
Светофоры на двух улицах в центре Нарвы – Кересе и Раху – скоро начнут работать в режиме, когда зеленый сигнал для пешеходов будет загораться только при нажатии кнопки. По плану – не позднее 11 декабря. С 7 ноября они действуют в обычном режиме с семи до девяти утра и с четырех до шести вечера, а в остальное время светофоры мигают желтым. Такой график вызвал протест горожан.
По словам руководителя Департамента городского хозяйства нарвской горуправы Натальи Шибаловой, перепрограммирование светофорных систем для активации специальных кнопок будет сделано для удобства как автомобилистов, так и пешеходов. „Именно к такому решению мы пришли после обсуждения вопроса с представителями Департамента полиции и погранохраны, а также установщиком и конфигуратором светофорной системы фирмой Traffesti OÜ“, – сказала Шибалова. Единственная группа светофоров, которая продолжит работать без нажатия кнопок находится на перекрестке улиц Кересе и Кренгольми.
В Департаменте отметили, что пешеходы, которые будут пересекать транзитные дороги Кересе и Раху обеспечат себе зеленый свет путем нажатия на кнопку, благодаря чему красный свет для водителей транспорта на пешеходных переходах будет загораться только тогда, когда кто-то действительно хочет перейти дорогу. В то же время, светофоры, расположенные на пешеходных переходах, примыкающих к транзитным дорогам улиц всегда будут гореть в режиме зеленого сигнала для пешехода.
„Переключаться на красный сигнал для пешехода они будут бесконтактно за счет специальных датчиков, определяющих подъехавшую к переходу машину, которая двигается в сторону транзитной дороги, то есть въезжает на улицу Раху или Кересе, – прокомментировала Шибалова. – В таком случае сработает датчик и для автомобилиста загорится зеленый, а для пешехода красный сигнал. Длительность периодов режима красного и зеленого сигнала планируется отрегулировать таким образом, чтобы избежать конфликтов всех заинтересованных сторон“.
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