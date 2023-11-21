Светофоры на центральных улицах в Нарве сменят режим работы в декабре

По словам руководителя Департамента городского хозяйства нарвской горуправы Натальи Шибаловой, перепрограммирование светофорных систем для активации специальных кнопок будет сделано для удобства как автомобилистов, так и пешеходов. „Именно к такому решению мы пришли после обсуждения вопроса с представителями Департамента полиции и погранохраны, а также установщиком и конфигуратором светофорной системы фирмой Traffesti OÜ“, – сказала Шибалова. Единственная группа светофоров, которая продолжит работать без нажатия кнопок находится на перекрестке улиц Кересе и Кренгольми.

В Департаменте отметили, что пешеходы, которые будут пересекать транзитные дороги Кересе и Раху обеспечат себе зеленый свет путем нажатия на кнопку, благодаря чему красный свет для водителей транспорта на пешеходных переходах будет загораться только тогда, когда кто-то действительно хочет перейти дорогу. В то же время, светофоры, расположенные на пешеходных переходах, примыкающих к транзитным дорогам улиц всегда будут гореть в режиме зеленого сигнала для пешехода.

„Переключаться на красный сигнал для пешехода они будут бесконтактно за счет специальных датчиков, определяющих подъехавшую к переходу машину, которая двигается в сторону транзитной дороги, то есть въезжает на улицу Раху или Кересе, – прокомментировала Шибалова. – В таком случае сработает датчик и для автомобилиста загорится зеленый, а для пешехода красный сигнал. Длительность периодов режима красного и зеленого сигнала планируется отрегулировать таким образом, чтобы избежать конфликтов всех заинтересованных сторон“.

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