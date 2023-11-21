Минюст Финляндии отказался еще больше ужесточить ограничения на границе с Россией(9)
Правительство Финляндии было готово к введению дополнительных ограничений на восточной границе, однако законопроект, подготовленный МВД, был отклонен Министерством юстиции из-за юридических препятствий, пишет издание Yle.
Какие именно ограничения предлагало правительство, неясно. Однако, отмечает издание, Минюст счел, что для введения ограничений нет формальных предпосылок и они лишают возможности мигрантов просить убежище.
Право обратиться с запросом на убежище закреплено в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах, отмечает Yle.
Финляндия в середине ноября закрыла четыре из девяти пунктов пропуска на границе с Россией. Это случилось на фоне резко выросшего количества мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страну через российскую границу.
О готовности ограничить работу КПП также сообщали Эстония и Норвегия.
Некоторые европейские политики и чиновники предполагают, что Россия искусственно создает на границах Шенгенской зоны кризис с мигрантами. В МИД РФ называли такую точку зрения „очень странной“, напоминает „Медуза“.
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