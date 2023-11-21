ВИДЕО | Кая Каллас считает, что Лийна Керсна ударила ее ножом в спину. Керсна: я не хотела никого обидеть

На прошлой неделе Керсна дала интервью ERR, в котором заявила, что если Кая Каллас взяла курс на выдвижение своей кандидатуры в международную организацию, то, скорее всего, это будет последний раз, когда ее избирают лидером партии.

Сразу после выборов правления Партии реформ Каллас дала интервью журналисту телеканала TV3, который передал слова Керсна переизбранному лидеру. „Для Каи Каллас это может стать горькой пилюлей - допустила корреспондент в новостном сообщении. - Поскольку, по словам коллеги по партии Лийны Керсна, для Каллас это будет последний раз“.

„Женщины в политике: первые, кто ударит тебе ножом в спину, это другие женщины“, - усмехнулась Каллас в ответ на реплику Керсна.

По мнению Лийны Керсна, сказанное в интервью ERR было признанием международной деятельности Каллас.

„В этом интервью я говорю о том, что Каллас дует попутный ветер в международных отношениях, и мы не знаем, куда этот ветер ее занесет“, - пояснила Керсна. „Я действительно не хотела никого обидеть своими словами и не думаю, что там было что-то оскорбительное. Наоборот, мне показалось, что я выразила признательность работе Каи Каллас“.

Керсна также добавила, что не знает, как ее слова были представлены Каллас.

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