Полиция предупреждает: мошенники совершают массовый обзвон с помощью робота

Мошенническая схема схожа с прежними ложными звонками, когда мошенники представляются полицейскими. Человеку, принявшему распространяющийся в настоящее время автоматический звонок роботом, сообщается, что данные его ID-карты похищены, и он объявлен в международный розыск. Во время звонка просят набрать на клавиатуре телефона цифру один, чтобы продолжить разговор якобы с полицейским.

Руководитель службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин подтверждает, что от полиции Эстонии эти звонки не поступают. „Мошенники стали очень активными, сегодня такой автоматический звонок роботом получили более 100 человек в Эстонии. Цель мошенников - получить доступ к деньгам или данным людей. Если вам поступает звонок с неизвестного номера и звонящий утверждает, что ваши данные похищены, сразу же прекратите разговор,“ - сказал Миленин. Он выражает благодарность всем, кто сразу же опознал ложный звонок и сообщил о нем в полицию.

По данным полиции в настоящий момент потерпевших нет. „Напоминаем, что никому нельзя передавать коды PIN1 и PIN2 Smart-ID, ID-карты и Mobiil-ID или же вводить из куда бы то ни было по чьей-либо просьбе,“ - подчеркивает полицейский.

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