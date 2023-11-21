Полиция разыскивает пропавшего в Вильяндимаа 38-летнего Райнера

В полицию поступило сообщение о том, что в минувшую пятницу из Вильяндиского волостного медицинского учреждения ушел 38-летний мужчина. Пока мужчина не вернулся, а где он находится, сотрудники лечебного учреждения не знают.

Получив информацию, полиция проверила территорию лечебного учреждения, автовокзала и другие близлежащие места. Также были проверены различные дороги, ведущие от медучреждения. Найти мужчину пока не удалось.

Когда Райнер вышел из больницы, он был одет в серую куртку и синие туфли.

Полиция просит всех, кто видел, как мужчина куда-то двигался, или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.

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