Выведший „Нымме Юнайтед“ в высшую лигу Васильев покидает клуб и уезжает за границу

Васильев, пришедший в „Нымме Юнайтед“ в декабре прошлого года, привел команду, занявшую в прошлом сезоне шестое место, к чемпионству в этом году, что обеспечило клубу из Нымме место в высшей лиге на следующий год. Команда Васильева доминировала в первой лиге, выиграв 28 из 36 матчей, 6 раз сыграв вничью и проиграв всего дважды.

Однако тренер не возглавит команду высшей лиги, поскольку получил предложение из-за рубежа, от которого не смог отказаться. Ранее Васильев работал ассистентом и главным тренером „Левадии“ в высшей лиге, выиграв чемпионат страны в 2021 году.

„Это секретная информация, но я покидаю „Нымме Юнайтед“. Предложение мне поступило три недели назад, после чего я сообщил клубу и игрокам, что уйду после игры с „Калевом“. Мой проект в этом клубе заканчивается“, - сказал Васильев в интервью англоязычному футбольному шоу Estonian Football Podcast.

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