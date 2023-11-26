Имейте в виду! Время работы магазинов Lidl в Рождество и новогодние праздники меняется

24 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут открыты с 8.00 до 19.00, 25 декабря магазины Lidl откроются на час позже, то есть будут работать с 9.00 до 22.00, 26 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут работать по обычному графику – с 8.00 до 22.00.

31 декабря магазины Lidl закроются в 20:00 и 1 января все магазины Lidl в Эстонии будут закрыты.

Сокращая рабочее время и предоставляя 1 января выходной день, Lidl Eesti проявляет заботу о благополучии и здоровье своих работников, давая им возможность полноценно отдохнуть от нагрузки во время рождественских и новогодних праздников.

Время работы магазинов Lidl в Рождество и новогодние праздники:

В воскресенье, 24 декабря магазины работают с 8.00 до 19.00.

В понедельник, 25 декабря магазины работают с 9.00 до 22.00.

Во вторник, 26 декабря магазины работают с 8.00 до 22.00.

В воскресенье, 31 декабря магазины работают с 8.00 до 20.00.

В понедельник, 1 января все магазины Lidl в Эстонии закрыты.

Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из 12 200 магазинов, имея более 220 логистических центров в 31 стране.

Lidl Eesti было основано в 2018 году и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 13 магазинов в 6 городах Эстонии. В 2023 году Lidl Eesti удостоился международного титула лучшего работодателя Top Employer. Подробнее: Lidl.ee и LinkedIn.

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