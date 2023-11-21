Сделать выбор: управа Ласнамяэ просит помощи жителей

„Подобный конкурс мы проводим второй раз, чтобы зарядить детей атмосферой праздника и найти подходящую для нашего района рождественскую открытку. Первоначальный отбор был проведен комиссией, а в этом году мы хотим привлечь к участию жителей, которых мы просим выбрать одну из пяти работ. Набравший наибольшее количество голосов рисунок станет рождественской открыткой нашего района в этом году“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Конкурс детских рисунков „Рождество в Ласнамяэ“ был объявлен районной управой с целью найти рисунок для рождественской открытки этого года. Конкурс проводился среди детских садов района с 25 октября по 10 ноября.

Из представленных рисунков комиссия выбрала пять лучших, среди которых жители могут выбрать один. Голосование продлится до 26.11.2023 по ссылке. Всего на конкурс поступило 28 работ из 18 детских садов.

Посмотреть на пять работ, прошедших на голосование, можно здесь.

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