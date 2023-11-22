ПОДКАСТ | Как украинка в 18 лет стала маркетологом и работает в Эстонии?(1)
Гость четвертого эпизода подкаста на украинском языке – Анна Дидык. Ей 18 лет и она уже работает в сфере SMM (social media marketing - маркетинг в социальных сетях). Говорим о том, сколько может заработать начинающий в сфере маркетинга и как бизнес может привлечь больше клиентов с помощью SММ.
„SММ очень важен. Я не вижу ни бизнеса без маркетинга, ни маркетинга без бизнеса, - говорит Анна Дидык, 18-летняя специалистка по социальным сетям. Она работает в украинской компании и производит контент для Таллинского университета. - SММ – это соцсети. Я знаю очень мало людей, которые не используют их. Неизвестно, пользуемся ли мы соцсетями, или они нами.“
Аня говорит, что часто трудно найти work/life balance. Но объясняет, почему выбрала именно маркетинг: Если бы я пошла работать в ресторан официанткой, я могла бы зарабатывать больше. Но я не вижу развития в этой сфере. По ее словам, в Эстонии можно начать хорошо зарабатывать в маркетинге, если ты новичок - около 700 евро в месяц.
Также мы обсудили благотворительную деятельность Анны. Она рассказала про акцию „Uncounted“ на площади Вабадузе, которая была посвящена Голодомору. На выставке были представлены блюда, которые готовили люди во время Голодомора:
„У нас был перечень блюд. Люди готовили, когда не было возможности есть, они просто брали то, что дает природа. Какие-то листья, желуди. Многие иностранцы не понимали, что происходит на акции. Мы хотели показать, как события Голодомора пересекаются с сегодняшним днем в Украине.
Например, в Мариуполе в начале оккупации у людей не было доступа к пище и воде, и они просто брали снег и топили его и пили такую воду“, - сказала Анна в подкасте.
УКР
„SММ дуже важливий. Я не бачу ні бізнесу без маркетингу, ані маркетингу без бізнесу, – каже Анна Дідик, 18-річна спеціалістка з соціальних мереж. Вона працює в українській компанії та створює контент для Таллінського університету. - SММ – це соцмережі. Я знаю дуже мало людей, які їх не використовують. Невідомо, чи ми користуємося соцмережами, чи вони нами.“
Аня каже, що часто важко знайти work/life balance. Але якби я пішла працювати до ресторану офіціанткою, я могла б заробляти більше. Але я не бачу розвитку у цій сфері. За її словами, в Естонії можна почати добре заробляти у маркетингу, якщо ти новачок – близько 700 євро на місяць.
Також ми обговорили благодійну діяльність Анни. Вона розповіла про акцію „Uncounted“ на площі Вабадузе, яка була присвячена Голодомору. На виставці були представлені страви, які готували люди під час Голодомору:
„Ми мали список страв. Люди готували, коли не було можливості їсти, вони просто брали те, що дає природа. Якесь листя, жолуді. Багато іноземців не розуміли, що відбувається на акції. Ми хотіли показати, як події Голодомору перетинаються із сьогоденням в Україні.
Наприклад, у Маріуполі на початку окупації у людей не було доступу до їжі та води, і вони просто брали сніг і топили його та пили таку воду“, - сказала Ганна у подкасті.
Таймкоди:
0:30 Як впоралася з переїздом?
2:37 Про акцію ’Uncounted’
8:38 Чому обрала СММ?
11:38 Чому СММ важливий для сучасного бізнесу?
13:14 Тобі подобається займатися цим?
16:14 Чи задоволена ти своїм доходом?
19:00 А скільки може заробляти СММ-спеціаліст (про і початківець)?
20:34 Що входить у твої обов’язки?
21:20 Я новачок і хочу вийти на нормальний дохід в СММ. Що мені робити?
24:11 Які тренди в соціальних медіа ми можемо спостерігати в найближчому майбутньому? І які є саме зараз?