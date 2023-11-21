Гимнастка из сборной Германии умерла в 16 лет

Причина смерти не уточняется. По информации BILD, возможно, ей стала внезапная остановка сердца. Все станет ясно после вскрытия, сообщает РБК.

“Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием“, — говорится в сообщении федерации.

В прошлом году Литке стала чемпионкой Германии среди юниоров в упражнениях с обручем и завоевала серебро в личном многоборье. Минувшим летом она перешла в главную сборную страны.

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