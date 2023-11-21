Гимнастка из сборной Германии умерла в 16 лет
Участница сборной Германии по художественной гимнастике Мия Софи Литке скончалась в возрасте 16 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики страны.
Причина смерти не уточняется. По информации BILD, возможно, ей стала внезапная остановка сердца. Все станет ясно после вскрытия, сообщает РБК.
“Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием“, — говорится в сообщении федерации.
В прошлом году Литке стала чемпионкой Германии среди юниоров в упражнениях с обручем и завоевала серебро в личном многоборье. Минувшим летом она перешла в главную сборную страны.
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