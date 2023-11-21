Тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024
В заключительном туре отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года сборная Чехии разгромила сборную Молдовы со счетом 3:0. Таким образом Чехия заняла второе место в группе E после сборной Албании и обеспечила себе участие в континентальном первенстве.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ярослав Шилгавы заявил, что покидает команду, сообщает Sportmail.
„Несмотря на сегодняшнюю радость, перед игрой мы решили, что не будем продолжать работу в сборной. Я объявил об этом президенту футбольной федерации страны Петру Фоуске. Давление было огромным, это также повлияло на наше решение. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты“, — заявил Шилгавы.
62-летний Ярослав Шилгавы возглавлял сборную Чехии с 2018 года. На предыдущем континентальном первенстве чехи под руководством Шилгавы дошли до четвертьфинала.
Имя преемника Шилгавы на посту главного тренера сборной Чехии пока неизвестно. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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