Тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

„Несмотря на сегодняшнюю радость, перед игрой мы решили, что не будем продолжать работу в сборной. Я объявил об этом президенту футбольной федерации страны Петру Фоуске. Давление было огромным, это также повлияло на наше решение. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты“, — заявил Шилгавы.