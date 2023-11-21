На более чем 30 улицах столицы будет действовать зимний порядок парковки

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, за зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы, однако местные жители также могут внести свой вклад в обеспечение качества уборки улиц.

„Обычный порядок парковки не позволяет убирать узкие улицы так, чтобы обеспечить комфортное движение и наилучшее качество обслуживания, поскольку на заставленных автомобилями улицах работа техники затруднена, - сказал Свет. – Мы надеемся на понимание, и что в определенные дни горожане смогут находить альтернативные места для парковки автомобилей. Это позволит обслуживающим предприятиям убирать снег по всей улице и при необходимости вывозить его. Всё это поможет повысить качество обслуживания улиц“.

Временная организация парковки будет вводиться в различных местах постепенно в начале декабря, новый порядок начнет действовать по мере установки соответствующих знаков. В прошлом сезоне зимний порядок парковки был успешно протестирован в микрорайоне Лилле в Кристийне и на внутренней стороне внешнего круга Ыйсмяэ в районе Хааберсти, а в этом сезоне он будет действовать во всех районах города. Зимний порядок парковки будет введен на внутриквартальных улицах, где, по данным Таллиннского департамента транспорта и районных управ, припаркованные автомобили в предыдущие годы в наибольшей степени мешали уборке снега. Схемы временной организации парковки доступны ЗДЕСЬ.

Подробную информацию о зимнем обслуживании улиц можно найти на странице (на эстонском языке).

С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщить через Информационную систему благоустройства и озеленения здесь.

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