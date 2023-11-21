Сборная Эстонии по футболу поборется за путевку на ЧЕ-2024 через плей-офф Лиги наций

Сборная Эстонии не отобралась на ЧЕ напрямую, но может попасть на турнир через плей-офф – его участники определяются благодаря Лиге Наций.

В прошлом году Эстония выиграла в дивизионе D Лиги Наций, обыграв дважды Сан-Марино и Мальту. Кроме того, для участия в плей-офф Эстонии было необходимо, чтобы в финальную часть турнира вышло не менее 12 команд из дивизиона А.

Ранее в финальную часть турнира вышло десять команд из дивизиона А: Испания, Франция, Голландия, Англия, Бельгия, Австрия, Венгрия, Дания, Швейцария и Португалия. В понедельник к ним добавились еще две команды дивизиона А: Италия и Чехия.

Кроме того, в финальную часть ЧЕ выйдут Хорватия или Уэльс.

Хорватам нужно обыгрывать Армению 21 ноября в Загребе, и тогда они напрямую выйдут на ЕВРО-2024, даже если Уэльс выиграет Турцию. Если будет ничья, а Уэльс победит Турцию, то при равенстве очков выйдет Уэльс, а не Хорватия.

Сборная Эстонии вышла в плей-офф, где в полуфинале встретится с командой дивизиона А, не попавшей на ЧЕ напрямую. На данный момент это Польша, но если во вторник вечером Хорватия не обыграет дома Армению, а Уэльс - Турцию, то Эстония сыграет с Хорватией.

Шесть полуфиналов состоятся 21 марта 2024 года, а три финала - 26 марта 2024 года, и три команды, которые победят в этих матчах, определят состав участников финальной части ЧЕ из 24 команд.

Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.