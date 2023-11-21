ТАК ДЕРЖАТЬ | 13 эстонских предприятий вошли в число лучших в Центральной и Восточной Европе

Среди эстонских предприятий самое высокое место заняла Eesti Energia (128 место), поднявшись на 53 позиции по сравнению с 2021 годом. Среди стран Балтии наибольший скачок в рейтинге сделала Эстония: количество представленных в таблице компаний увеличилось с пяти до 13. Латвия выросла с пяти до шести фирм, а вот количество литовских компаний осталось прежним (22). Самым успешным предприятием Центральной и Восточной Европы стал польский польский производитель топлива Orlen SA.

Эстонские стартапы — молодцы

„Из всех трех стран Балтии стоит отметить значительное увеличение в списке TOP500 количества эстонских компаний, — сказал руководитель Coface в странах Балтии Миндаугас Свентицкас. — Рост в основном связан с ростом цен на сырье в 2022 году, что привело к увеличению объемов работы многих энергетических и топливных компаний. Среди новичков стоит отметить бизнес группы BOLT, впечатляющий рост которой был обусловлен еще более внушительными средствами, привлеченными инвесторами в начале 2022 года (600+ млн евро, что наделило компанию ценностью в 7,4 млрд). Эстония отличается от остальных стран Балтии еще и очень сильной стартап-экосистемой, благодаря которой еще несколько фирм являются потенциальным кандидатами на попадание в ближайшем будущем в список TOP500 компаний Центральной и Восточной Европы“.

Свентицкас добавил, что позиции компаний топливно-энергетического комплекса укрепились за счет изменения цен на сырье и энергоносители, что непосредственно отразилось на росте их оборота. Спад предприятий розничной торговли был обусловлен ростом цен, который заставил потребителей пересмотреть свои приоритеты.