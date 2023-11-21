ТАК ДЕРЖАТЬ | 13 эстонских предприятий вошли в число лучших в Центральной и Восточной Европе

Среди эстонских предприятий самое высокое место заняла Eesti Energia (128 место), поднявшись на 53 позиции по сравнению с 2021 годом. Среди стран Балтии наибольший скачок в рейтинге сделала Эстония: количество представленных в таблице компаний увеличилось с пяти до 13. Латвия выросла с пяти до шести фирм, а вот количество литовских компаний осталось прежним (22). Самым успешным предприятием Центральной и Восточной Европы стал польский польский производитель топлива Orlen SA.
Эстонские стартапы — молодцы
„Из всех трех стран Балтии стоит отметить значительное увеличение в списке TOP500 количества эстонских компаний, — сказал руководитель Coface в странах Балтии Миндаугас Свентицкас. — Рост в основном связан с ростом цен на сырье в 2022 году, что привело к увеличению объемов работы многих энергетических и топливных компаний. Среди новичков стоит отметить бизнес группы BOLT, впечатляющий рост которой был обусловлен еще более внушительными средствами, привлеченными инвесторами в начале 2022 года (600+ млн евро, что наделило компанию ценностью в 7,4 млрд). Эстония отличается от остальных стран Балтии еще и очень сильной стартап-экосистемой, благодаря которой еще несколько фирм являются потенциальным кандидатами на попадание в ближайшем будущем в список TOP500 компаний Центральной и Восточной Европы“.
Свентицкас добавил, что позиции компаний топливно-энергетического комплекса укрепились за счет изменения цен на сырье и энергоносители, что непосредственно отразилось на росте их оборота. Спад предприятий розничной торговли был обусловлен ростом цен, который заставил потребителей пересмотреть свои приоритеты.
„Несмотря на первоначальные опасения по поводу воздействия войны в Украине на экономику Центральной и Восточной Европы, регион продемонстрировал устойчивость. В число 500 крупнейших компаний входит нефтегазовая отрасль, за ней следуют коммунальные и публичные услуги, а также автомобильная промышленность и транспорт. Общий оборот всех 500 компаний резко вырос на 39,8% или 1,1 трлн евро. Консолидированная чистая прибыль увеличилась на +46,5%, или 54,745 млн.. Кроме того, в 500 компаниях работали 2,3 млн человек (+3,5% по сравнению с годом ранее)“, — рассказал Миндаугас Свентицкас.
„Страны Центральной и Восточной Европы сохранили свою роль активных экспортеров, особенно в Западную Европу, а также расширили экспорт в более отдаленные пункты назначения за счет внедрения прямого транспорта и цепочек поставок. Однако основным риском в 2023 году является сложная внешнеэкономическая ситуация в Западной Европе (особенно в Германии), которая может повлиять на страны Центральной и Восточной Европы ввиду слабой экономической активности и сдерживания мировой торговли“, — пояснил Миндаугас Свентицкас.
„Несмотря на это, в ближайшие кварталы ожидается постепенное восстановление. Хотя на потребление домохозяйств повлияла инфляция и повышение процентных ставок, оно должно стабилизироваться, поскольку инфляция стабилизируется, а рынок труда остается сильным“, — добавил он.
Самый большой скачок совершили компании энергетического сектора
Сильный рост цен на сырье привел к увеличению оборота компаний, производящих и торгующих энергией. Таким образом, в 2022 году сектор коммунальных и публичных услуг, а также производство минералов, химикатов, нефти, пластмассы и фармацевтической продукции увеличили оборот на 64,1% и 60,9% соответственно. Меньше всего вырос оборот в строительстве – 8,1%.
Сектор производства минералов, химикатов, нефти, пластмассы и фармацевтической продукции вновь стал крупнейшим в рейтинге TOP500. Здесь наблюдался самый большой рост чистой прибыли (+100,5%).
Сектор коммунальных и публичных услуг поднялся с четвертого на второе место благодаря исключительному росту доходов (+64,1%). По сравнению с прошлым годом появилось 15 новых участников, что стало рекордом среди всех секторов.
Хотя сектор автомобильной промышленности и транспорта остается одним из ведущих, здесь наблюдаются определенные проблемами, включая вызванный пандемией слабый спрос и сбои в цепочках поставок, что привело к снижению доходов, несмотря на некоторый рост продаж и прибыли. Промышленность остается доминирующей в четырех странах: Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Эстонские компании в рейтинге Coface TOP500
128. Eesti Energia (поднялась на 53 позиции)
251. Bolt Technology OÜ (новичок)
304. Infortar AS (новичок)
312. NG Investeeringud (упала на 64 позиции)
324. Eesti Gaas AS (новичок)
332. Enefit Power (поднялась на 110 позиций)
346. Orlen Eesti OÜ
371. MM Grupp LTD (новичок)
392. Tallinna Kaubamaja Grupp (упала на 85 позиций)
406. Bolt Operations OÜ (новичок)
450. Tallink Grupp AS (новичок)
480. Tavid AS (новичок)
488. Kasperwiki Laevaomanikud OÜ (новичок)
Полностью исследование: ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.