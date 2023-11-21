МВД не нашло экстремизма в словах Маргариты Симоньян, предложившей устроить ядерный взрыв над Сибирью

„В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено“, — сказано в документе, копию которого Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

„Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить“, — прокомментировал депутат, имея в виду антивоенную акцию художницы Саши Скочиленко, за которую ее приговорили к семи годам колонии.

В октябре 2023 года Маргарита Симоньян заявила в эфире RT, что „где-нибудь над Сибирью“, как говорил ее знакомый инженер-радиоэлектроник, можно устроить „термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв“, и это не приведет к последствиям на земле. По словам Симоньян, такой взрыв станет „ядерным ультиматумом“, который поможет в борьбе с Западом, который „руками Украины“ пытается „задушить Россию“.

Слова Маргариты Симоньян раскритиковали некоторые сибирские политики. После этого пропагандистка пригрозила своим критикам статьей о ложном доносе, а также пожаловалась в полицию на „помощника какого-то депутата“, который обвинил ее в том, что она предлагала нанести ядерный удар по Сибири.

Вскоре после этого российские СМИ массово извинились перед Симоньян за то, что рассказали о ее заявлении о взрыве ядерной бомбы над Сибирью.

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