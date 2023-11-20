Началось голосование за проекты в рамках народного бюджета столицы
Сегодня, 20 ноября, открылось общественное голосование за проекты в рамках народного бюджета Таллинна на 2024 год. Проголосовать за понравившиеся идеи, представленные в районе по месту жительства, таллиннцы смогут до 3 декабря 2023 года.
Мэр Михаил Кылварт призвал всех горожан поучаствовать в голосовании, чтобы в каждом районе были реализованы проекты, которые больше всего понравились представителям местной общины. „Радует, что все больше горожан стремятся внести свой вклад в развитие города – в этом году поступило рекордное количество идей, - сказал Кылварт. – Идеи были представлены в нескольких важных сферах, заметнее всего - в области экологичного городского пространства, спорта и досуга. В каждом районе за счет бюджета на будущий год мы хотим реализовать по меньшей мере один проект, предложенный местными жителями и получивший наибольшую поддержку. Поступившие идеи станут для нас важным источником информации для дальнейшего развития городского пространства“.
Горожане представили 492 предложения, из них на этап народного голосования комиссия отобрала 149. Экспертная комиссия оценилаосуществимость идей. В результате в Нымме на этап голосования прошло 35 предложений, в Кесклинне - 26, в Кристийне - 20, в Ласнамяэ - 18, в Пирита - 15, в Мустамяэ - 13, в Пыхья-Таллинне –12, в Хааберсти - 10 идей. С идеями можно ознакомиться на странице народного бюджета.
Больше всего предложений поступило в сфере экологичного городского пространства –140 или 28,5% от общего числа. Много внимания было посвящено сферам спорта и досуга, а также безопасности – подано соответственно 129 и 83 идеи. Для детей и молодежи поступило 55 идей, в остальных сферах в общей сложности - 85 предложений.
Активнее всего в сборе идей участвовали жители Нымме, они представили 105 предложений. На втором месте – Кесклинн – 102 идеи, за ним следуют Ласнамяэ – 60 предложений, Мустамяэ - 48, Пыхья-Таллинн - 55, Кристийне - 46, Хааберсти - 40 и Пирита - 35 идей. Наиболее активно горожане предлагали идеи в первую и заключительную недели, за последние два дняпоступило 124 предложения, то есть 25,2% от общего количества.
Горожане смогут проголосовать за понравившиеся проекты до 3 декабря в рамках общественного голосования. Голосовать могут люди не моложе 14 лет, зарегистрированные в качестве жителей Таллинна. Выбрать можно до двух идей, предложенных в районе по месту жительства. Поучаствовать в голосовании можно будет на странице народного бюджета, в районной управе по месту жительства или в зале обслуживания городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7). В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов.
На реализацию отобранных этой осенью проектов в бюджете 2024 года запланирован один миллион евро. 75% от общей суммы будут распределены среди районов поровну, оставшиеся 25% будут распределены с учетом численности населения в районах по данным на 1 июля текущего года.
Сбор идей для народного бюджета организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
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