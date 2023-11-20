Началось голосование за проекты в рамках народного бюджета столицы

Мэр Михаил Кылварт призвал всех горожан поучаствовать в голосовании, чтобы в каждом районе были реализованы проекты, которые больше всего понравились представителям местной общины. „Радует, что все больше горожан стремятся внести свой вклад в развитие города – в этом году поступило рекордное количество идей, - сказал Кылварт. – Идеи были представлены в нескольких важных сферах, заметнее всего - в области экологичного городского пространства, спорта и досуга. В каждом районе за счет бюджета на будущий год мы хотим реализовать по меньшей мере один проект, предложенный местными жителями и получивший наибольшую поддержку. Поступившие идеи станут для нас важным источником информации для дальнейшего развития городского пространства“.

Горожане представили 492 предложения, из них на этап народного голосования комиссия отобрала 149. Экспертная комиссия оценилаосуществимость идей. В результате в Нымме на этап голосования прошло 35 предложений, в Кесклинне - 26, в Кристийне - 20, в Ласнамяэ - 18, в Пирита - 15, в Мустамяэ - 13, в Пыхья-Таллинне –12, в Хааберсти - 10 идей. С идеями можно ознакомиться на странице народного бюджета.

Больше всего предложений поступило в сфере экологичного городского пространства –140 или 28,5% от общего числа. Много внимания было посвящено сферам спорта и досуга, а также безопасности – подано соответственно 129 и 83 идеи. Для детей и молодежи поступило 55 идей, в остальных сферах в общей сложности - 85 предложений.

Активнее всего в сборе идей участвовали жители Нымме, они представили 105 предложений. На втором месте – Кесклинн – 102 идеи, за ним следуют Ласнамяэ – 60 предложений, Мустамяэ - 48, Пыхья-Таллинн - 55, Кристийне - 46, Хааберсти - 40 и Пирита - 35 идей. Наиболее активно горожане предлагали идеи в первую и заключительную недели, за последние два дня поступило 124 предложения, то есть 25,2% от общего количества.