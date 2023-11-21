Конференция на тему перехода на эстонский язык обучения в Таллинне соберет известных политиков, экспертов и педагогов
Конференция „Переход на эстонский язык обучения в Таллинне – цели и реальность“ в субботу, 25 ноября соберет в квартале Telliskivi известных политиков, чиновников, отвечающих за реализацию реформы, экспертов, журналистов, директоров и педагогов столичных школ и детских садов. Организатор конференции – председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Евгений Осиновский. Мероприятие пройдет на русском языке
В рамках конференции состоится панельная дискуссия „Честно о наболевшем. Школьное образование переходит на эстонский язык“, в которой примут участие министр образования и науки Кристина Каллас, курирующий в Таллинне сферу образования вице-мэр Андрей Канте, эксперт в сфере образования, бывший мэр Нарвы Катри Райк, руководитель по развитию столичной гимназии Паэ, бывший директор Украинской школы в Таллинне Наталья Мялицина. Модератор дискуссии – ведущий ETV+ и „Радио 4“ Андрей Титов.
В первой части конференции Евгений Осиновский представит свое видение грядущей реформы и расскажет о том, как не повторить ошибок перевода гимназий на эстонский язык обучения.“Ожидаемо, переход на эстоноязычное образование вызывает в обществе серьезные споры. Это одна из сложнейших реформ в сфере образования, от результата которой зависит будущее русскоязычных ребят, но и всего интеграционного процесса. Зачастую, дискуссии ограничиваются техническими моментами – сколько учителей нам потребуется и где их найти“, – отметил Евгений Осиновский.
“Я бы хотел сконцентрироваться на более концептуальном вопросе сегрегации школьной системы. Уверен, что целью реформы должно стать постепенное внедрение модели единой школы, где эстоно- и русскоязычные ребята учатся вместе. Только таким образом мы сможем создать благоприятную среду для межнациональных контактов и единого ценностного пространства. В свою очередь, это естественным путем повысит и мотивацию изучать эстонский язык“, – подчеркнул он.
В соответствии с действующим законом переход на эстоноязычное образование будет проводиться поэтапно с 2024 года, начиная с детских садов и начальных классов школ, и продлится до 2030 года.На конференцию приглашаются все, кто хочет получить наиболее полную и достоверную информацию о предстоящей реформе и связанных с ней проблемах и путях их решения. Конференция пройдет в форме диалога – желающие смогут высказывать свое мнение и задавать вопросы. После завершения официальной части конференции у участников будет возможность там же продолжить общение в неформальной обстановке.
Конференция пройдет в субботу, 25 ноября c 11:00 до 14:00 в Таллинне, в центре JAIK (Telliskivi 60A/9; бывший Vaba Lava). Рабочий язык конференции – русский. Для участия в конференции просим зарегистрироваться ТУТ.
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