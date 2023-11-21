Конференция на тему перехода на эстонский язык обучения в Таллинне соберет известных политиков, экспертов и педагогов

В рамках конференции состоится панельная дискуссия „Честно о наболевшем. Школьное образование переходит на эстонский язык“, в которой примут участие министр образования и науки Кристина Каллас, курирующий в Таллинне сферу образования вице-мэр Андрей Канте, эксперт в сфере образования, бывший мэр Нарвы Катри Райк, руководитель по развитию столичной гимназии Паэ, бывший директор Украинской школы в Таллинне Наталья Мялицина. Модератор дискуссии – ведущий ETV+ и „Радио 4“ Андрей Титов.

В первой части конференции Евгений Осиновский представит свое видение грядущей реформы и расскажет о том, как не повторить ошибок перевода гимназий на эстонский язык обучения.“Ожидаемо, переход на эстоноязычное образование вызывает в обществе серьезные споры. Это одна из сложнейших реформ в сфере образования, от результата которой зависит будущее русскоязычных ребят, но и всего интеграционного процесса. Зачастую, дискуссии ограничиваются техническими моментами – сколько учителей нам потребуется и где их найти“, – отметил Евгений Осиновский.

“Я бы хотел сконцентрироваться на более концептуальном вопросе сегрегации школьной системы. Уверен, что целью реформы должно стать постепенное внедрение модели единой школы, где эстоно- и русскоязычные ребята учатся вместе. Только таким образом мы сможем создать благоприятную среду для межнациональных контактов и единого ценностного пространства. В свою очередь, это естественным путем повысит и мотивацию изучать эстонский язык“, – подчеркнул он.