Бильярдистка отказалась играть против трансгендера в финале турнира

Британка Линн Пинчес снялась с финала, так как ее соперником стала спортсменка-трансгендер Харриет Хейнс, которую в итоге объявили победителем.

„Сняться [с финала] было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать в этой игре за всю жизнь.

Я соревнуюсь 30 лет и никогда не пропускала даже фрейма, не говоря уже о матче. Это был лишь мой четвертый финал, но трофей или призовые не имеют для меня значения, если нет справедливости. Об этом я и сказала директору турнира“, – отметила 50-летняя Пинчес и добавила, что считает матчи с трансгендерами унижением для женщин.

Но бильярдистка-трансгендер Харриет Хейнс полагает, что у нее нет преимущества в женских турнирах.

„Несмотря на все комментарии о том, что у трансгендеров есть преимущество в бильярде, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это. Фактически это подтверждает и Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), а также МОК, которые классифицируют бильярд как вид спорта на точность, что, следовательно, не зависит от пола“, – говорится в заявлении Хейнс.

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