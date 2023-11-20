Rail Baltica пока может отказаться от скоростного поезда через Ригу и нового ж/д моста. Один из сценариев - снизить скорость на участке в Эстонии(1)
Чтобы удовлетворить требования финансиста (Еврокомиссии) по срокам и к 2030-му иметь функционирующую общеевропейскую железнодорожную линию между странами Балтии, реализаторы проекта Rail Baltica рассматривают возможность отказа от скоростного поезда через Ригу и планируемого железнодорожного моста через Даугаву, по крайней мере, на первом этапе проекта, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на программу LTV De facto.
Амбициозный проект Rail Baltica в целом обойдется гораздо дороже, чем планировалось изначально. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 8 миллиардов евро, при этом есть задержки в проектировании и приобретении земли. В целях экономии времени и денег разработчики проектов во всех трех странах Балтии обсуждают, от чего отказаться, чтобы в 2030 году построить хотя бы магистраль, соединяющую Эстонию, Латвию и Литву.
По некоторым сценариям, на первом этапе не будет высокоскоростного поезда через Ригу. При этом представители Латвии обещают поддержать строительство пути через Ригу уже на первом этапе.
Кроме того, практически во всех сценариях планируется на первом этапе строительства отказаться от нового железнодорожного моста в Риге, сообщается в программе.
„В настоящее время, конечно, этот мост через Даугаву является частью Рижского региона и главной пассажирской линией. Будет ли новый ж/д мост построен на первом этапе до 2030 года, это сейчас оценивается, анализируются сценарии. В долгосрочной перспективе, считаю, что эта мощность необходима для того, чтобы мы могли обеспечить полноценное движение и через Ригу“, - говорит министр сообщения Каспарс Бришкенс.
Ранее разделение строительства железной дороги и сопутствующих объектов на этапы не планировалось. Однако теперь ясно, что денег на проект не хватит при всем уже обещанном и даже необещанном европейском софинансировании.
В компании RB Rail совместно с экспертами прорабатывают различные сценарии (их как минимум семь) - что можно исключить из первого этапа в целях экономии времени и денег.
В нескольких сценариях предлагается построить только один путь, чтобы снизить скорость до 160 километров в час на одном участке в Эстонии, что существенно меняет затраты.
Переправу через Даугаву под Саласпилсом предлагается строить уже не как совмещенный мост для автомобильного и железнодорожного движения, а только как железнодорожный. Этот мост сыграл бы заметную роль и для военной мобильности, отмечает программа.
На обсуждение предложены и варианты, в которых до 2030 года будет построена только ж/д линия, идущая с эстонской стороны через Саласпилс - в Иецаву и далее - в Литву. В программе сказано, что сообщение с Ригой будет осуществляться по уже существующей железной дороге.
Однако обсуждается и вариант, при котором новый ж/д путь все равно пройдет через Ригу, отказавшись пока от прямого участка Вангажи - Иецава (он в первую очередь предназначен для товарных составов).
В отличие от Литвы и Эстонии, Латвия начала строительные работы с двух крупных объектов – аэропорта и Рижского центрального вокзала. Однако пока неясно, пройдет ли на первом этапе строительства маршрут через Ригу.
„Конечно, если смотреть с сегодняшней точки зрения, если бы нам пришлось решать сейчас, то, наверное, больший упор мы бы сделали на строительство основной линии. Но мы понимаем, что проектирование тоже существенно затянулось, и из-за этой задержки мы не имели возможности начать строительство магистральной линии“, — говорит Бришкенс.
Сам министр сообщения в прошлом году был менеджером по стратегии и развитию компании RB Rail. Он до сих пор критикует руководство проекта, отмечая, что уже указывал на это раньше.
„Думаю, я могу объективно оценить динамику управления этими проектами“, - говорит Бришкенс.
Фактически проектирование маршрута, проходящего через Ригу, еще даже не началось. Эти работы задерживаются на несколько лет. В сентябре в отчете правительству указывалось, что контрактная компания из Испании „не в состоянии полностью выполнить свои обязательства“. Сейчас договор с ней расторгнут по согласию обеих сторон, утверждает представитель RB Rail.
Технический директор RB Rail в Латвии Эрикс Дилевс рассказал программе, что латвийский участок Rail Baltica разделен на две части.
„Во-первых, мы начнем закупку нового дизайна. Что касается закупки второй части, которая конкретно идет через Ригу, там мы ведем переговоры с Министерством сообщения и „Европейскими железнодорожными линиями“ (EDzL) по выборе стратегии, как лучше завершить этот этап“, — говорит Дилевс.
Компания RB Rail отвечает за планировку пути и процесс проектирования. По данным De facto, всех необходимых строительных проектов нет даже на участке возле Иецавы, с которого сейчас планируется начать строительство магистрали.
Участок около Иецавы будет актуален в любом из выбранных сценариев. „Сейчас мы находимся на завершающей стадии, наши строительные проекты проходят экспертизу и готовность к началу стройработ - это конец этого года или начало следующего года, в зависимости от заключения договора строительства“, - сообщил представитель RB Rail Дилевс.
Деньги на 13-километровый участок возле Иецавы заложены в бюджете следующего года, также запланированы и работы. Но не хватает не только проектов: Меморандум о взаимопонимании еще не дал зеленый свет на заключение контракта с победителем закупки работ по строительству пути - французско-польско-итальянским совместным предприятием E.R.B. Rail Baltica JV.
Каспарс Вингрис, председатель правления EDzL, утверждает, что, по мнению компании, согласно приоритетам и планам проекта, упомянутый контракт должен быть подписан, а подготовительные работы должны быть начаты уже в этом году, чтобы в 2024-м иметь полноценный строительный сезон.
По мнению главы Минсообщения, поскольку речь идет о контракте на строительство стоимостью несколько миллиардов евро, должна быть ясность, как он будет контролироваться на всех уровнях. Этот вопрос может быть обсужден в правительстве на следующей неделе. Другая важная задача – найти новые пути финансирования проекта.
В конце этого года планируется уточнить появление трассы на первом этапе во всех трех странах Балтии, сообщает программа.
„До середины декабря мы планируем прийти с информативным докладом в Кабмин, где предложим новую структуру управления, с четким распределением обязанностей, с тем, как мы будем контролировать проектные риски и информировать все стороны, в том числе Минфин, о финансовых потоках“, - обещает Бришкенс.
Министр сообщения по-прежнему настаивает на необходимости открытия новой ветки и в Рижский морской порт. По приблизительным подсчетам, при запуске Рижского круга экономия может составить около 15%. Здесь важнее будет цейтнот – удастся ли его построить за семь лет. Есть риски потерять уже вложенное европейское финансирование.
Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Первоначально ожидалось, что расходы Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства ЕС. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть поэтапно в период с 2028 по 2030 год.