Rail Baltica пока может отказаться от скоростного поезда через Ригу и нового ж/д моста. Один из сценариев - снизить скорость на участке в Эстонии

Амбициозный проект Rail Baltica в целом обойдется гораздо дороже, чем планировалось изначально. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 8 миллиардов евро, при этом есть задержки в проектировании и приобретении земли. В целях экономии времени и денег разработчики проектов во всех трех странах Балтии обсуждают, от чего отказаться, чтобы в 2030 году построить хотя бы магистраль, соединяющую Эстонию, Латвию и Литву.

По некоторым сценариям, на первом этапе не будет высокоскоростного поезда через Ригу. При этом представители Латвии обещают поддержать строительство пути через Ригу уже на первом этапе.

Кроме того, практически во всех сценариях планируется на первом этапе строительства отказаться от нового железнодорожного моста в Риге, сообщается в программе.

„В настоящее время, конечно, этот мост через Даугаву является частью Рижского региона и главной пассажирской линией. Будет ли новый ж/д мост построен на первом этапе до 2030 года, это сейчас оценивается, анализируются сценарии. В долгосрочной перспективе, считаю, что эта мощность необходима для того, чтобы мы могли обеспечить полноценное движение и через Ригу“, - говорит министр сообщения Каспарс Бришкенс.

Ранее разделение строительства железной дороги и сопутствующих объектов на этапы не планировалось. Однако теперь ясно, что денег на проект не хватит при всем уже обещанном и даже необещанном европейском софинансировании.

В компании RB Rail совместно с экспертами прорабатывают различные сценарии (их как минимум семь) - что можно исключить из первого этапа в целях экономии времени и денег.

В нескольких сценариях предлагается построить только один путь, чтобы снизить скорость до 160 километров в час на одном участке в Эстонии, что существенно меняет затраты.

Переправу через Даугаву под Саласпилсом предлагается строить уже не как совмещенный мост для автомобильного и железнодорожного движения, а только как железнодорожный. Этот мост сыграл бы заметную роль и для военной мобильности, отмечает программа.