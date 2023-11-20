Энели Ефимова второй раз за два дня установила два рекорда Эстонии
Энели Ефимова, которая в субботу дважды обновила рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом, в воскресенье установила еще два рекорда на открытом чемпионате „Калева“ по плаванию на короткой воде.
Ефимова установила новый рекорд Эстонии на дистанции 50 м брассом, проплыв за 29,48 секунды. Предыдущий рекорд Ефимовой (29,66) был установлен недавно, 28 октября, на соревнованиях в Кохтла-Ярве.
Ефимова также хорошо выступила на дистанции 200 м брассом, вновь установив рекорд Эстонии - 2.19,23. Предыдущий рекорд (2.22,20) был установлен Ефимовой на этапе КМ в 2021 году.
В субботу, в предварительном заплыве Ефимова проплыла 100-метров за 1.4,01 минуты, то есть превзошла свой же рекорд двухлетней давности на 0,24 секунды.
В вечернем субботнем финале Ефимова обновила национальный рекорд еще на 0,22 секунды, преодолев дистанцию за 1.03,79.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.