ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (634-й день) | Байден вновь сравнил Путина и ХАМАС, власти заявили о сбитии украинского беспилотника под Москвой

Российские власти сообщают о сбитии беспилотника в Подмосковье

Министерство обороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своих телеграм-каналах сообщают о сбитии украинского беспилотника к северо-востоку от Москвы.

В изложении Минобороны, это выглядело так: „19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области“.

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Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в ночь на воскресенье воздушная тревога в столице Украины объявлялась несколько раз — российские военные запускали беспилотники „многими группами“, которые „заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, постоянно меняя векторы движения“.

По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа „Shahed“, уточнил он.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и в его окрестностях ночью были поражены „около десятка“ дронов, написал Попко. По его словам, пока пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Продолжаются обстрелы

Согласно сообщению украинского Генштаба в воскресенье утром, за минувшую ночь россияне нанесли по Украине пять ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под обстрел попали более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.Согласно этому же сообщению, украинские силы ПВО уничтожили 15 российских беспилотников.

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