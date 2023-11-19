СЕЙЧАС | Покажет ли сборная Эстонии по футболу зубы Швеции? (0:0)

До матча:

В группе F и Швеции, и Эстонии нечем похвастаться. Шведы, которые за последнее столетие участвовали в шести чемпионатах Европы, в этом отборочном этапе набрали всего семь очков в семи матчах и пропустят главный турнир следующего лета. Кроме того, они встретятся с Эстонией после исторического фиаско, когда в четверг в Баку они проиграли Азербайджану со счетом 0:3. Но поскольку это последняя игра сборной Швеции под руководством главного тренера Янне Андерссона, шведы захотят его достойно проводить.

Единственный гол в отборочном этапе „сине футболки“ забили в ворота Азербайджана. Однако сентябрьский матч между сборными Эстонии и Швеции в Таллинне получился довольно односторонним: в первом тайме в ворота в составе сборной Швеции отличились Виктор Дьёкереш, Деян Кулусевски и Александр Исак. После перерыва Робин Квайсон и Виктор Клаэссон окончательно добили сборную Эстонии.

„Нам нужно играть более компактно, потому что в сентябре между нашими линиями было слишком много пространства. Мы должны быть на 100% лучше в этом плане, а также должны играть интенсивно на протяжении всей игры, а не 20 минут“, — сказал главный тренер, признав, что это не ментальная проблема.

„Речь идет о качестве. Мы должны поддерживать интенсивность в течение длительного времени, но игроки не привыкли к этому на ежедневной основе. Игрокам приходится постоянно находиться на пределе, и мы должны это улучшить“, — сказал швейцарский специалист.

Турнираная таблица:

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