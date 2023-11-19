Минобороны Великобритании: Россия готовится использовать в войне против Украины редкий советский самолет-разведчик

В последнее время, как отмечается, самолёт-разведчик М-55 „Геофизика“ использовался для геонаучных исследований. Однако технические возможности воздушного судна позволяют использовать его и в военных целях: недавно было замечено, что М-55 несет военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях.

„Существует реальная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченный потенциал России по ведению разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии“, — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Всего было изготовлено пять самолётов М-55 „Геофизика“, но сейчас эксплуатируется только один из них. В британской разведке считают, что М-55 будет выполнять операции из относительно безопасного воздушного пространства России.

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