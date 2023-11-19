19.11.2023, 16:33
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“ хочет продолжить свою прекрасную победную серию
ФОТО: | Delfi Meedia
Баскетбольная команда „Кейла“ имеет шанс одержать еще одну сладкую победу за короткий промежуток времени. В среду они на радость домашней публике обыграли команду „Тартуского университета“, а сегодня они сыграют дома с латвийским „Вентспилсом“. Начало матча в 17:30.
Три победы подряд вывели „Кейла“ в число претендентов на выход в плей-офф. В преддверии предстоящих матчей они занимают 11-е место с пятью победами и пятью поражениями. „Вентспилс“ занимает девятое место с точно таким же показателем. Так что, если судить по турнирной таблице, это прямое соперничество.