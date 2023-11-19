СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“ хочет продолжить свою прекрасную победную серию

Три победы подряд вывели „Кейла“ в число претендентов на выход в плей-офф. В преддверии предстоящих матчей они занимают 11-е место с пятью победами и пятью поражениями. „Вентспилс“ занимает девятое место с точно таким же показателем. Так что, если судить по турнирной таблице, это прямое соперничество.

По словам главного тренера „Кейла“, главной задачей для „Вентспилса“ будет остановить их стремительные атаки. „Когда они переходят в оборону, то очень быстро потом переходят в атаку. Задача номер один - не дать им убежать в атаку. Мы должны быть очень дисциплинированными в нападении, не должны совершать глупых бросков, когда нет надежды на подбор в атаке“.