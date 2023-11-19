Баскетбол
19.11.2023, 14:12

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Один из аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги сыграет с латвийским клубом

 
Начало матча в 15:00
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Виймси“ сыграет с латвийским клубом „Лиепая“. Начало матча в 15:00.

Клуб „Виймси“ занимает 16-е место в турнирной таблице с одной победой и десятью поражениями. „Лиепая“ же имеет в своем активе пять побед и пять поражений. Таким образом, латвийский клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице.

„Лиепая - это команда, в которой игроки старшего и младшего поколения образуют команду с хорошей синергией и которой руководит очень хороший тренер. Нам важно играть агрессивно и командно в защите, чтобы помешать их разностороннему нападению. Если мы будем держать ситуацию под контролем в обороне, то сможем более эффективно использовать свои сильные стороны в атаке“, — заявил перед матчем главный тренер „Виймси“ Валдо Липс.

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