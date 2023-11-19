ВИДЕО | Один из аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги прервал свою безвыигрышную серию

Команда „Лиепая“, игравшая второй день подряд, с первых минут захватила лидерство. При счете 6:6 они сделали рывок 9:0 и выигрывали после первой четверти со счетом 19:11. Во второй четверти отставание „Виймси“ выросло до 18 очков. Однако до конца половины молодые эстонские парни включились в игру, и на перерыв „Лиепая“ ушла проигрывая со счетом 42:31.