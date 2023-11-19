Граница на замке: основные финские пограничные станции останутся закрытыми до 18 февраля(11)
На оставшемся открытым транспортном пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам, сообщает начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен, пишет Yle.
В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта, - сообщает Киннунен.
Руководство пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу убежище запросили 67 человек.
Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.
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