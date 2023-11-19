Граница на замке: основные финские пограничные станции останутся закрытыми до 18 февраля

В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта, - сообщает Киннунен.

Руководство пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу убежище запросили 67 человек.

Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут закрыты до 18 февраля.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.