Пешеход-невидимка: наличие отражателя может спасти жизнь, отсутствие – привести к штрафу

По мнению американских исследователей, благодаря светоотражающему элементу риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз. Отражатель позволяет водителю увидеть пешехода – даже в темной одежде – с большего расстояния, чем человека, полностью одетого в белое, но без отражателя. Согласно международной статистике, использование отражателей снижает риск наезда на пешехода на 65–80%.

Влияет и погода: во время дождя каждая капля на лобовом стекле, отражающая свет фонарей, – намного заметнее для водителя, чем человек в темной одежде…

Однако такие ситуации – не редкость и в городах: например, при въезде во двор через арку, при движении в неосвещенном дворе или на парковке, при въезде под мост, при повороте с ярко освещенной улицы в темный переулок водитель не увидит пешехода.

Почему-то у пешеходов принято считать, что опасность быть незамеченными подстерегает их только на плохо освещенных загородных дорогах, где из-за разбитых обочин человеку приходится идти по асфальту в опасной близости от проезжей части.

Было установлено, что наличие на пешеходах светоотражающих элементов одежды позволяет им быть видимыми на расстоянии 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы отреагировать.

Даже если ехать очень-очень аккуратно, машина и на скорости 20 км/ч остаётся тяжелым куском железа и может причинить человеку серьезный вред. Ношение светоотражателя – это не только забота о своей безопасности, но и жест уважения в адрес автолюбителей. Ведь пытаясь уйти от столкновения с пешеходом-невидимкой, можно попасть в серьезную аварию.

Согласно исследованию Корнельского университета (США), реакция мозга человека, управляющего автотранспортом, в среднем составляет 1 секунду. Ещё столько же нужно на реакцию тела. При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 25 метров в секунду. Значит, за две секунды (до принятия водителем решения совершить манёвр) автомобиль проедет 50 метров. То есть чтобы объехать пешехода, водитель должен его заметить минимум за 50 м. А если встречная полоса занята, придется тормозить, а тормозной путь – это ещё несколько десятков метров.

Тем не менее отражатель в городе – также незаменимый атрибут в темное время суток, именно он повышает безопасность пешехода. Особенно при переходе дороги. Особенно с учетом того, что не все улицы и переходы даже в столице хорошо освещены.

По данным полиции, примерно треть (29%) всех ДТП с пострадавшими в период с октября по март – это наезд на пешехода. Случаи, когда человек без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и плохо освещенных районах.

Она добавляет: „Осенью и зимой темнеет рано, меняются и погодные условия, и совсем не обязательно выходить из дома именно ночью, чтобы угодить под машину. Использование разных средств для повышения своей заметности на дороге уменьшает риски пешехода в разы. Светлая одежда – это замечательно, но только светоотражающий элемент позволяет заметить пешехода на таком расстоянии, которое оставляет водителю время на реагирование. Во всех остальных случаях пешеход рискует получить травмы“.

Комментируя положение дел, эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева говорит: „Быть заметным для других участников движения в темное время суток – это обязанность пешехода и вопрос его безопасности. Это требование прописано в Законе о дорожном движении, и за нарушение этого правила возможен денежный штраф до 40 евро. Каждый случай рассматривается индивидуально: в зависимости от опасности ситуации, пешеход без отражателей может получить денежный штраф или предупреждение и отражатель от патрульного полицейского“.

„Пешеход со светоотражателем всегда лучше заметен, но важно помнить, что перед тем, как ступить на проезжую часть, пешеходу по-прежнему необходимо убедиться, что водитель его видит и уступает дорогу, – говорит работница полиции. – Если пешеход оказался без отражателя на неосвещенной дороге, заменой ему может стать другой источник света, например, экран или фонарик мобильного телефона“.

Понятно, что у взрослого человека свето-отражатель будет не там же, где у ребенка.

Необходимо носить его на высоте автомобильных фар, то есть примерно на высоте 50–80 см от земли таким образом, чтобы он был виден с обеих сторон.

Материал, из которого сделан светоотражатель, роли не играет, главное – правильно его использовать.

Эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева напоминает, что прежде, чем прикрепить светоотражатель к одежде, надо продумать, будет ли он виден водителю.

Каждый аргумент звучит вполне достойно, но примут ли его во внимание полицейские?

Обсуждения на тему „носить или не носить“ время от времени вспыхивают в соцсетях, и аргументы против звучат такие: „Я не шатаюсь по улицам по ночам“, „У меня вся одежда светлая и яркая“, „Я езжу на машине от дверей до дверей“, „Отражатели все время теряются, не напасешься!“, „Это некрасиво, мне по стилю не подходит“.

Однако в Эстонии, несмотря на акции с бесплатной раздачей „хелькуров“ (helkur – отражатель, эст. ), на социальную рекламу и публикации в СМИ, людей, принципиально не желающих носить отражатели, по-прежнему много.

„В последние годы количество людей, которые ответственно относятся к использованию отражателей, остается почти неизменным. По данным опроса Транспортного департамента, около 70% взрослых и более 90% детей–пешеходов используют отражатели, – говорит Алексеева. – Каждый год с началом темного сезона полиция обращает внимание пешеходов на необходимость сделать себя заметным. Также патрульные полицейские в своей каждодневной работе осуществляют надзор за выполнением требований к наличию светоотражателей“.

Снова в моде

В группах социальных сетей, где выставляют на продажу свой товар рукодельницы, можно встретить разнообразные светоотражающие изделия: брелоки, броши, подвески, шапки, пояса и даже резинки для волос, полностью изготовленные из светоотражающей ткани или выполненные с ее использованием.

По словам рукодельниц, мода на авторские хелькуры с наступлением темного времени года возвращается, особенно много заказов перед Рождеством. Цены на такие изделия варьируются: например, брелок-кисточка из светоотражающей бахромы может стоить от 3 до 15 евро, а шапочка со свето-отражающим орнаментом – около 10 евро.

„Авторский светоотражающий брелок – это все же скорее аксессуар. Он сделан из светоотражающей ленты, но не имеет лицензии отражателя. Поэтому его рекомендуется носить в дополнение к отражателю, и об этом есть информация на моей страничке, – говорит Надежда, одна из мастериц. – Это красивый аксессуар, который может служить маленьким подарочком или дополнением к подарку. Их часто покупают для близких людей. Спрос вырастает ближе к рождественским праздникам“.

По словам Надежды, часто отражатели, продающиеся в магазинах, не нравятся людям, поскольку не гармонируют с их стилем: „Одна из моих клиенток сказала, что никогда ранее не носила отражателей, но, увидев мой, решила, что такой она может надеть. Думаю, в любом случае это безопаснее, чем совсем ничего“.

Мастерица Ольга Лукас свой первый светоотражающий брелок сделала для себя именно потому, что магазинные ей носить не хотелось.

„Мне понравился процесс, и я стала делать их сначала для родственников, потом решила выставлять на продажу. Люди выбирают, что им нравится, заказывают по своему вкусу, покупают себе и кому-то в подарок, – говорит она. – Вообще авторские отражатели очень разнообразны, можно встретить их в виде кисточек, бабочек, украшенные мехом, вязанные, плетеные, есть более мягкие, более жесткие, так что, если магазинный ассортимент не нравится, можно выбрать и что-то другое“.

Пять вопросов департаменту Транспорта Дарья Лукашенко-Чистотин, эксперт дорожного движения Департамента транспорта 1. Можно ли считать отражатель с логотипом компании или организации хорошим подарком или сувениром? Любой сертифицированный отражатель, независимо от наличия на нем логотипа, можно считать очень хорошим подарком, особенно если его еще и используют по назначению. Отражатель гарантирует, что водитель заметит вас в нужный момент в темное время суток и при плохой видимости. Что, в свою очередь, не освобождает пешехода от обязанности убедиться, что его заметили и уступили дорогу. Тут вопрос скорее в том, отражатель ли это с логотипом или светоотражающее изделие. На отражателе логотип, рисунок и т. п. размещают под светоотражающей пленкой, то есть логотип не меняет размер и качество отражающей поверхности. Если это свето- отражающее изделие, не имеющее сертификата, то оно является скорее декоративным аксессуаром. Аксессуар тоже отражает свет. Но не в той мере, в которой требует законодательство. 2. Какие требования к отражателям следует учитывать компаниям при заказе отражателей в подарок сотрудникам и клиентам? Важным требованием является то, что при заказе отражателей они должны соответствовать сертификату EN13356. В сотрудничестве с компанией-производителем отражателей, имеющей соответствующие сертификаты, обязательно найдется подходящий дизайн. 3. Сегодня можно купить самые разнообразные светоотражатели – пластиковые, тканевые, в виде мягких игрушек, нашивки на одежду, также широк выбор авторских отражателей ручной работы. Все ли они в равной степени выполняют свои функции? Вы можете носить абсолютно все что угодно, но важно убедиться, что у вас есть сертифицированный отражатель. Если на куртках, рубашках, перчатках, шапках имеется светоотражающий элемент и есть указание, что этот отражатель сертифицирован, то этого достаточно. Этот сертификат гарантирует видимость отражателя со 130–150 метров. Светоотражающие изделия этому требованию не соответствуют. Разумеется, следует учитывать, что, если одежду со светоотражающими полосками стирать в стиральной машине, с каждым разом будет оставаться меньше светоотражающего материала. Например, рабочие рубашки со светоотражающими полосками рассчитаны на 50 стирок. 4. Если одежда имеет светоотражающие элементы, освобождает ли это человека от обязанности носить светоотражатель? Должен быть прикреплен как минимум один сертифицированный отражатель, если только это не светоотражающая куртка. 5. Многие жители Эстонии носят светоотражатели, но есть и те, кто не хочет их носить. Как убедить людей носить отражатели? Мы можем последовательно вести разъяснительную работу, зачем необходим отражатель, как он помогает, в том числе – и в городе, где много общего светового шума, и человек в темной одежде на фоне черного асфальта просто исчезает. О тормозном пути автомобиля мы говорим каждый год, но об этом нужно напоминать снова и снова, как молодежи, так и взрослым. Потому что так же, как с годами вырабатывается привычка менять летние шины на зимние или пристегиваться ремнем безопасности, в какой-то момент развивается и привычка носить светоотражатели каждую осень и зиму.

К сведению

Как выбрать качественный отражатель?

На упаковке должны присутствовать знак CE, удостоверяющий соответствие изделия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза, и знак ЕN 13356.

Товар должен быть снабжен инструкцией по применению.

Отражатель должен быть не толще 1 сантиметра и иметь защиту от намокания.