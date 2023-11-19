Пешеход-невидимка: наличие отражателя может спасти жизнь, отсутствие – привести к штрафу(2)
В нашей стране каждому водителю наверняка знакома ситуация, когда на тёмной дороге вдруг из „ниоткуда“ появляются люди. Это – весьма неприятные моменты, которых можно избежать, если каждый пешеход позаботится о том, чтобы быть видимым в темноте. Лучше всего эту задачу решает отражатель. Действительно ли светоотражающие элементы важны, какие они бывают и что будет, если продолжать отказываться их носить, узнавала „МК-Эстония“.
Согласно исследованию Корнельского университета (США), реакция мозга человека, управляющего автотранспортом, в среднем составляет 1 секунду. Ещё столько же нужно на реакцию тела. При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 25 метров в секунду. Значит, за две секунды (до принятия водителем решения совершить манёвр) автомобиль проедет 50 метров. То есть чтобы объехать пешехода, водитель должен его заметить минимум за 50 м. А если встречная полоса занята, придется тормозить, а тормозной путь – это ещё несколько десятков метров.
Даже если ехать очень-очень аккуратно, машина и на скорости 20 км/ч остаётся тяжелым куском железа и может причинить человеку серьезный вред. Ношение светоотражателя – это не только забота о своей безопасности, но и жест уважения в адрес автолюбителей. Ведь пытаясь уйти от столкновения с пешеходом-невидимкой, можно попасть в серьезную аварию.
Было установлено, что наличие на пешеходах светоотражающих элементов одежды позволяет им быть видимыми на расстоянии 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы отреагировать.
Не те аргументы
Почему-то у пешеходов принято считать, что опасность быть незамеченными подстерегает их только на плохо освещенных загородных дорогах, где из-за разбитых обочин человеку приходится идти по асфальту в опасной близости от проезжей части.
Однако такие ситуации – не редкость и в городах: например, при въезде во двор через арку, при движении в неосвещенном дворе или на парковке, при въезде под мост, при повороте с ярко освещенной улицы в темный переулок водитель не увидит пешехода.
Влияет и погода: во время дождя каждая капля на лобовом стекле, отражающая свет фонарей, – намного заметнее для водителя, чем человек в темной одежде…
По мнению американских исследователей, благодаря светоотражающему элементу риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз. Отражатель позволяет водителю увидеть пешехода – даже в темной одежде – с большего расстояния, чем человека, полностью одетого в белое, но без отражателя. Согласно международной статистике, использование отражателей снижает риск наезда на пешехода на 65–80%.
Однако в Эстонии, несмотря на акции с бесплатной раздачей „хелькуров“ (helkur – отражатель, эст. ), на социальную рекламу и публикации в СМИ, людей, принципиально не желающих носить отражатели, по-прежнему много.
Обсуждения на тему „носить или не носить“ время от времени вспыхивают в соцсетях, и аргументы против звучат такие: „Я не шатаюсь по улицам по ночам“, „У меня вся одежда светлая и яркая“, „Я езжу на машине от дверей до дверей“, „Отражатели все время теряются, не напасешься!“, „Это некрасиво, мне по стилю не подходит“.
Каждый аргумент звучит вполне достойно, но примут ли его во внимание полицейские?
Могут оштрафовать
Комментируя положение дел, эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева говорит: „Быть заметным для других участников движения в темное время суток – это обязанность пешехода и вопрос его безопасности. Это требование прописано в Законе о дорожном движении, и за нарушение этого правила возможен денежный штраф до 40 евро. Каждый случай рассматривается индивидуально: в зависимости от опасности ситуации, пешеход без отражателей может получить денежный штраф или предупреждение и отражатель от патрульного полицейского“.
Она добавляет: „Осенью и зимой темнеет рано, меняются и погодные условия, и совсем не обязательно выходить из дома именно ночью, чтобы угодить под машину. Использование разных средств для повышения своей заметности на дороге уменьшает риски пешехода в разы. Светлая одежда – это замечательно, но только светоотражающий элемент позволяет заметить пешехода на таком расстоянии, которое оставляет водителю время на реагирование. Во всех остальных случаях пешеход рискует получить травмы“.
По данным полиции, примерно треть (29%) всех ДТП с пострадавшими в период с октября по март – это наезд на пешехода. Случаи, когда человек без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и плохо освещенных районах.
Тем не менее отражатель в городе – также незаменимый атрибут в темное время суток, именно он повышает безопасность пешехода. Особенно при переходе дороги. Особенно с учетом того, что не все улицы и переходы даже в столице хорошо освещены.
„В последние годы количество людей, которые ответственно относятся к использованию отражателей, остается почти неизменным. По данным опроса Транспортного департамента, около 70% взрослых и более 90% детей–пешеходов используют отражатели, – говорит Алексеева. – Каждый год с началом темного сезона полиция обращает внимание пешеходов на необходимость сделать себя заметным. Также патрульные полицейские в своей каждодневной работе осуществляют надзор за выполнением требований к наличию светоотражателей“.
Снова в моде
В группах социальных сетей, где выставляют на продажу свой товар рукодельницы, можно встретить разнообразные светоотражающие изделия: брелоки, броши, подвески, шапки, пояса и даже резинки для волос, полностью изготовленные из светоотражающей ткани или выполненные с ее использованием.
По словам рукодельниц, мода на авторские хелькуры с наступлением темного времени года возвращается, особенно много заказов перед Рождеством. Цены на такие изделия варьируются: например, брелок-кисточка из светоотражающей бахромы может стоить от 3 до 15 евро, а шапочка со свето-отражающим орнаментом – около 10 евро.
„Авторский светоотражающий брелок – это все же скорее аксессуар. Он сделан из светоотражающей ленты, но не имеет лицензии отражателя. Поэтому его рекомендуется носить в дополнение к отражателю, и об этом есть информация на моей страничке, – говорит Надежда, одна из мастериц. – Это красивый аксессуар, который может служить маленьким подарочком или дополнением к подарку. Их часто покупают для близких людей. Спрос вырастает ближе к рождественским праздникам“.
По словам Надежды, часто отражатели, продающиеся в магазинах, не нравятся людям, поскольку не гармонируют с их стилем: „Одна из моих клиенток сказала, что никогда ранее не носила отражателей, но, увидев мой, решила, что такой она может надеть. Думаю, в любом случае это безопаснее, чем совсем ничего“.
Мастерица Ольга Лукас свой первый светоотражающий брелок сделала для себя именно потому, что магазинные ей носить не хотелось.
„Мне понравился процесс, и я стала делать их сначала для родственников, потом решила выставлять на продажу. Люди выбирают, что им нравится, заказывают по своему вкусу, покупают себе и кому-то в подарок, – говорит она. – Вообще авторские отражатели очень разнообразны, можно встретить их в виде кисточек, бабочек, украшенные мехом, вязанные, плетеные, есть более мягкие, более жесткие, так что, если магазинный ассортимент не нравится, можно выбрать и что-то другое“.
К сведению
Как выбрать качественный отражатель?
На упаковке должны присутствовать знак CE, удостоверяющий соответствие изделия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза, и знак ЕN 13356.
Товар должен быть снабжен инструкцией по применению.
Отражатель должен быть не толще 1 сантиметра и иметь защиту от намокания.