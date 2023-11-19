The Washington Post сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Стороны составили шестистраничный документ, который подразумевает, что освобождение заложников начнется в ближайшие дни. Первые „пятьдесят или больше“ заложников будут выпускаться отдельными небольшими группами каждые 24 часа. Соблюдение перемирия будет „контролироваться с воздуха“. Пауза позволит существенно увеличить количество гуманитарной помощи — в том числе топлива, — поставляемой в сектор Газа из Египта.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что власти страны „не собираются“ комментировать „ни один аспект ситуации с заложниками“.

Боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября, убив более 1200 человек и взяв в заложники около 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли больше 11 тысяч человек.

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