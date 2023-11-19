В Литовском городе обнаружен выброшенный из окна младенец, отца задержала полиция

Младенца нашли в 11 ч. около дома на одной из улиц города. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что по предварительным данным, ребенок был выброшен из окна на первом этаже. Младенец находится в реанимации. Его отец (1998 г.р.) задержан на двое суток. Подозреваемый был трезвым.