19.11.2023, 09:52
В Литовском городе обнаружен выброшенный из окна младенец, отца задержала полиция
ФОТО: | Shutterstock
18 ноября в Клайпеде был задержан мужчина, которого подозревают в том, что он выбросил из окна младенца, сообщает ru.delfi.lt
Младенца нашли в 11 ч. около дома на одной из улиц города. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что по предварительным данным, ребенок был выброшен из окна на первом этаже. Младенец находится в реанимации. Его отец (1998 г.р.) задержан на двое суток. Подозреваемый был трезвым.
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