Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 15 из 20 дронов

По данным командования Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 15 из 20 дронов. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что ночью над Киевом и на подступах к столице были уничтожены около десятка дронов.

„По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться)“, — написал чиновник в телеграм-канале. Попко добавил, что дроны заходили на атаку Киева волнами с разных направлений, постоянно меняя векторы движения.

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