За рубежом
19.11.2023, 10:10

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 15 из 20 дронов

 
Война в Украине
Война в Украине
ФОТО: HANDOUT | Scanpix

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками типа „Шахед“, сообщает Meduza.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 15 из 20 дронов. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что ночью над Киевом и на подступах к столице были уничтожены около десятка дронов.

„По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться)“, — написал чиновник в телеграм-канале. Попко добавил, что дроны заходили на атаку Киева волнами с разных направлений, постоянно меняя векторы движения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии