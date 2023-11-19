Партия Eesti 200 сегодня выберет нового председателя

Кандидатами на эту должность являются министр иностранных дел Маргус Цахкна и оператор Арко Окк, сообщила на днях пресс-служба Eesti 200.

Голосование пройдет на общем собрании; председателем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Eesti 200 изберет нового председателя в связи с тем, что нынешний председатель Лаури Хуссар хочет сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу.

Помимо кандидатов на пост председателя, будут заслушаны также отзывы о работе входящих в ряды партии Eesti 200 министров – Кристины Каллас, Тийта Рийсало и Маргуса Цахкна.

Общее собрание возглавит исполнительный директор Eesti 200 Михкель Вески.

Имя нового председателя Eesti 200 будет объявлено в воскресенье, не позднее 16:00.

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