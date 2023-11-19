Партия Eesti 200 сегодня выберет нового председателя
В воскресенье днем состоится общее собрание партии Eesti 200, соберется в Таллинне, чтобы избрать нового председателя партии.
Кандидатами на эту должность являются министр иностранных дел Маргус Цахкна и оператор Арко Окк, сообщила на днях пресс-служба Eesti 200.
Голосование пройдет на общем собрании; председателем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Eesti 200 изберет нового председателя в связи с тем, что нынешний председатель Лаури Хуссар хочет сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу.
Помимо кандидатов на пост председателя, будут заслушаны также отзывы о работе входящих в ряды партии Eesti 200 министров – Кристины Каллас, Тийта Рийсало и Маргуса Цахкна.
Общее собрание возглавит исполнительный директор Eesti 200 Михкель Вески.
Имя нового председателя Eesti 200 будет объявлено в воскресенье, не позднее 16:00.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.