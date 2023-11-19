19.11.2023, 06:27
Сборная Франции по футболу забила Гибралтару 14 мячей и установила рекорд
ФОТО: | Scanpix
В матче 9-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, сборная Франции разгромила Гибралтар со счётом 14:0.
Таким образом французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино).
Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории. Ранее было поражение со счетом 0:9 от Бельгии.
Источник: Чемпионат
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.