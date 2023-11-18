ФОТО | Тысячи латвийцев вышли на факельное шествие

„В мире более 7000 языков, но родной язык у нас один. Планету населяют около 5000 народов, но лишь у пары сотен есть свои государства. Мир находится в шатком периоде перемен, поэтому не все так просто и на нашей земле, — написал в Facebook лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.