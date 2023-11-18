ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (633-й день) | Запад и другие союзники за полтора года оказали Украине помощи на 233 миллиарда долларов(4)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В результате российских обстрелов в ночь на 18 ноября в Украине без электричества остались 416 населенных пунктов страны.
В Одесской области после ночного обстрела была повреждена нефтебаза и инфраструктура электросетей. В результате без света остались более 3 тысяч человек. В Запорожской области из-за повреждения беспилотниками линий электропередач электричество пропало в 63 населенных пунктах, в Черниговской области - в семи. В Донецкой области без света остались 113 населенных пунктов и около 21 тысячи абонентов, пишет Deustche Welle.
Орбан на съезде своей партии заявил, что будет сопротивляться началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет BBC.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на съезде своей партии Fidesz, заявил, что будет противиться инициативам институтов Евросоюза, в том числе о начале переговоров о принятии в ЕС Украины. „Исправление этого ошибочного обещания о начале переговоров тоже станет нашей задачей, поскольку Украину сейчас отделяют от ЕС световые годы“, — цитирует Орбана агентство Reuters.
Орбан постоянно спорит с европейскими институтами по таким вопросам, как авторитарные тенденции в Венгрии. Евросоюз блокирует выплаты средств, выделенных Венгрии из союзного бюджета, а в ответ Орбан отказывается поддержать те или иные направления общей внешней политики — часто связанные с войной в Украине.
Вопрос об официальном приглашении Украины на переговоры о членстве станет одной из тем декабрьского саммита ЕС, но Венгрия может этому воспротивиться и тем самым оттянуть начало переговоров до нового года, признавал в пятницу источник Reuters в Брюсселе.
Игорь Гиркин объявил из СИЗО о самовыдвижении на президентские выборы
Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом он заявил в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель „Русского движения за Стрелкова“ Олег Нельзин, пишет Meduza.
Стрелков, говорится в письме, попросил сформировать инициативную группу, которая займется сбором подписей в его поддержку. Также Стрелков призвал „все русские патриотические силы, общественные и политические организации“ поддержать его. „Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы“, — написал Стрелков в письме.
Накануне координатор „Левого фронта“ Сергей Удальцов сообщил, что Игорь Стрелков будет участвовать в „праймериз по выборам единого кандидата на президентских выборах от левых и патриотических сил“.
Стрелков с июля находится под арестом по обвинению в экстремизме из-за постов в соцсетях. Он вину не признал. Следствие засекретило дело.
Статус обвиняемого по уголовному делу не препятствует выдвижению в президенты, но, если Стрелкова осудят, он не сможет принять участие в кампании.
Западные страны и их союзники оказали Украине помощи на 233 миллиарда долларов. Таковы выводы канадского сервиса Visual Capitalist, который обобщил данные из разных источников (в частности, Кильского института мировой экономики), пишет Strana.ua.
Исследование коснулось периода с января 2022 года, когда США начали помогать Украине оружием, по июль 2023 года включительно.
На первом месте по размеру помощи - Европейский союз, он совокупно направил на нужды Украины 90 миллиардов долларов, в которых превалирует прямая финансовая помощь (81 млрд).
На втором месте - США, которые направили Украине 73 миллиарда. Из них 44 млрд на военную помощь, остальное - финансовая и гуманитарная.
Третье место у Германии с 22 миллиардами. 18 из них - военная помощь.
Британия, которая считается наиболее активным союзником Украины, заняла только четвертое место. Из 15 миллиардов помощи половина - военные поставки, что на 40% меньше, чем у Германии.
Пятое место занимает Норвегия с 8 миллиардами помощи, половина которой - военная. Еще 26 миллиардов делят между собой другие страны. Наибольшая доля у Японии - 27% от этой суммы, далее следуют Канада (23%), Польша (19%), Нидерланды и Дания (по 15%).
На польско-украинской границе скопилось огромное количество грузовиков.
По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в очереди стоят 2800 грузовых машин. Больше всего грузовиков возле пункта пропуска „Краковец“ (1200) „Ягодин“ (1100), „Рава-Русская“ (500). Польские водители блокируют границу, требуя вернуть разрешения на международные перевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные с началом войны.