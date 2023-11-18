ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (633-й день) | Запад и другие союзники за полтора года оказали Украине помощи на 233 миллиарда долларов

В результате российских обстрелов в ночь на 18 ноября в Украине без электричества остались 416 населенных пунктов страны.

В Одесской области после ночного обстрела была повреждена нефтебаза и инфраструктура электросетей. В результате без света остались более 3 тысяч человек. В Запорожской области из-за повреждения беспилотниками линий электропередач электричество пропало в 63 населенных пунктах, в Черниговской области - в семи. В Донецкой области без света остались 113 населенных пунктов и около 21 тысячи абонентов, пишет Deustche Welle.



Орбан на съезде своей партии заявил, что будет сопротивляться началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет BBC.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на съезде своей партии Fidesz, заявил, что будет противиться инициативам институтов Евросоюза, в том числе о начале переговоров о принятии в ЕС Украины. „Исправление этого ошибочного обещания о начале переговоров тоже станет нашей задачей, поскольку Украину сейчас отделяют от ЕС световые годы“, — цитирует Орбана агентство Reuters.

Орбан постоянно спорит с европейскими институтами по таким вопросам, как авторитарные тенденции в Венгрии. Евросоюз блокирует выплаты средств, выделенных Венгрии из союзного бюджета, а в ответ Орбан отказывается поддержать те или иные направления общей внешней политики — часто связанные с войной в Украине.

Вопрос об официальном приглашении Украины на переговоры о членстве станет одной из тем декабрьского саммита ЕС, но Венгрия может этому воспротивиться и тем самым оттянуть начало переговоров до нового года, признавал в пятницу источник Reuters в Брюсселе.



Игорь Гиркин объявил из СИЗО о самовыдвижении на президентские выборы

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом он заявил в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель „Русского движения за Стрелкова“ Олег Нельзин, пишет Meduza.