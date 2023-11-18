Михаил Кылварт: нам выбрали курс на бедность

Реформисты подтвердили, что их устраивают экономический спад, рост безработицы, недооцененные учителя, плодящая бедность налоговая реформа и бесконечная ложь. Четверть жителей Эстонии прозябает в бедности, и сегодня Партия реформ подтвердила неизменность своего курса.

Складывается ощущение, что Партия реформ до сих пор не осознала своей ответственности перед страной. Речь Каи Каллас состояла из попыток себя оправдать, а также нападок на правительство Юри Ратаса, которого обвинили во всех нынешних бедах.

Премьер-министр не обратила внимание на то, что за год в Эстонии стало на 14 400 безработных больше, что сообщения о сокращении персонала и банкротствах стали нашей повседневной реальностью. Ей не приходит в голову посмотреть вниз с балкона Дома Стенбока, чтобы убедиться, как на самом деле живет ее страна.

У Партии реформ нет плана по восстановлению экономики и отсутствует желание помогать предприятиям. Даже такой инструмент как налоги они использовать не умеют, просто повышая их для заполнения бюджетных дыр.

В предстоящей забастовке учителей тоже виноваты все, кроме Каи Каллас: министр образования, местные самоуправления и, конечно, Таллинн, который должен искать средства для достойной оплаты учителей в своем небольшом бюджете.

Все жители Эстонии уже с начала года столкнутся с вызванным ростом налогом повышением цен, а в мае к этому добавится увеличенный акциз на топливо. И новых идей у Каи Каллас нет: новую дыру в бюджете размером в 400 миллионов евро опять планируется латать за счет повышения налогов. Сегодня она предупредила, что повышения налогов не избежать. Интересно, новое правление Партии реформ будет молча взирать на это, или же заставит лидера партии изменить курс.

Мы не узнали, будет ли Кая Каллас баллотироваться на выборах в Европарламент. Ранее она обещала, что в качестве лидера партии этого делать не будет. Если же будет, то ей уже в марте придется покинуть пост премьер-министра.

В воскресенье мы узнаем, станет ли Маргус Цахкна новым председателем Eеsti 200. Если да, то Кая Каллас получит более сложного, чем Лаури Хуссар, партнера. Для Eesti 200 зарплата учителей является судьбоносным вопросом, и если найти общий язык правительству не удастся, уже в начале года мы можем увидеть серьезные перемены в нашей политике.