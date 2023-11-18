Министр обороны Финляндии: при необходимости мы закроем всю восточную границу

По словам министра, есть явные признаки того, что именно Россия спровоцировала кризис с потоком беженцев в регионе Средиземного моря, а также на границах с Польшей и странами Балтии. Финляндия, в случае необходимости может быстро закрыть всю восточную границу.

„Мы дали совершенно четкий сигнал России и людям, которые думают, стоит ли им отправляться в долгое путешествие. Но сначала мы закрыли пограничные контрольные пункты Юго-Восточной Финляндии, потому что они были ближе“, - сказал он.

Министр обороны признал, что закрытие юго-восточных пограничных пунктов стало большой проблемой для граждан, имеющих финский и российский паспорт. Однако, подчеркнул он, именно Россия спровоцировала эту ситуацию тем, что изменила принципы работы своей пограничной службы и даже специально направила просителей убежища к финской границе.

„Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов. Если соседняя страна использует уязвимости нашей правовой системы, то мы вынуждены защищать самое важное – безопасность финнов“, – подчеркнул министр.