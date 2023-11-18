Финские пограничники применили силу против пытавшейся пересечь границу группы из 30 человек

Как сообщило издание Helsingin Sanomat, группа из примерно 30 человек прибыла на границу на велосипедах.

По словам заместителя главы пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонена, сотрудникам погранслужбы пришлось применить силу, так как их приказы не исполнялись.

Муртонен рассказал, что один человек пытался пробежать мимо пограничников, поэтому в его сторону был выпущен газ. После инцидента человеку была оказана медицинская помощь, и, по словам Муртонена, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

По информации на вечер пятницы, все лица просили убежища в Финляндии, сказал Муртонен. По его словам, после инцидента ситуация на границе спокойная.

Первым об инциденте сообщил Yle, опубликовав видео, на котором запечатлено, как группу людей пытается пересечь границу. Погранпункт Нийрала был закрыт в пятницу в 20:00.

Всего на этой неделе на финскую границу прибыло около 300 просителей убежища. В пятницу на юго-восточную границу прибыло 163 человека, пишет Yle.